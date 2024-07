Treningsleiren er i Monte Gordo i Portugal som ligger ved Atlanterhavet, rundt fem kilometer vest for Spania. En av dagene pleier de som ønsker det, være med på gåtur til Spania hvor vi inntar tapaslunsj. Fra grensebyen Vila Real de Santo Antonio går det ferje over til den spansek byen Ayamonte. Denne har hyppige avganger og tar kun 15 minutter fra det ene landet til det andre.

Det er utrolig mye god trening å velge blant. Programmet starter klokka 07.30 med morgenjogg på stranda eller yoga. Deretter er det frokost før et rikholdig treningsprogram med mange parallelle aktiviteter. Her arrangeres ulike former for styrketrening, dans, yoga, og pilates med og uten ball.

Hver ettermiddag inviteres det til egne løpetreninger med ulike former for intervaller eller langturer. Turene gjennomføres i pinjeskogene ved hotellet eller på utflukter til nabolandsbyer.

Løpetreningene er nivåtilpasset og du bestemmer selv hvilken gruppe du vil løpe sammen med. Her er det grupper for både de som løper på fire minutter på kilometeren og de som bruker mer enn sju.

Frokost og middag er inkludert i prisene. Lunsjen kan enten inntas i leiligheten eller på hotellrommet eller vi kan slå følge til en restaurant i nærområdet. Kondis pleier å sende ut SMS-er og invitere til felles avgang til lunsj slik at ingen trenger å spise alene om en ikke ønsker.

Dette er en sosial og oppbyggende tur på alle vis. Unn deg en uke som «toppidrettsutøver» enten du er helt fersk med løping, eller har drevet med dette i mange år.

Restplassene er forbeholdt Kondismedlemmer. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.



Idyll: Det er helt fantastisk å starte dagen med morgenjogg i soloppgangen. (Foto: Marianne Røhme)



Morgenyoga: Hver morgen kan du være med på yoga før frokost om du ønsker det. Morgenyoga er en fin og gradvis start på dagen for hele kroppen. (Foto: Marianne Røhme)



Tapaslunsj: Under tapaslunsjen i Spania får vi servert flatbrød med lokal skinke eller ost, oliven og hva vi måtte ønske å bestille. Når dette kommer til bordet, bryter vi av biter og spiser i fellesskap. (Foto: Marianne Røhme)



Vennskap: På Kondisturer vil du knytte nye kontakter og få flere gode venner i løpemiljøet. Her f.v.: Berit Nilsen, Linda Katalin Veres, Vigdis Gabrielsen Sandø og Sol Haugen på Kondistur til Portugal med Springtime i mars 2023. (Foto: Marianne Røhme)