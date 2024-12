Les den elektroniske utgaven av Kondis nr. 8 her!

Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Kasper Harlem Fosser har i en årrekke vært Norges beste og kanskje også verdens beste o-løpere. Bare 25 år gammel har han sikra seg tre VM-gull og tre EM-gull, og han har også vunnet verdenscupen tre ganger.

Men sjøl om orientering helt klart er prioritet nummer én, liker han også å teste seg i både gate- og terrengløp. Som junior ble han verdensmester i Skyrunning, og han har både sølv og bronse fra nordisk mesterskap i terrengløp.

– Når det lar seg gjøre, så liker jeg å stille opp i andre løpskonkurranser enn o-løp også. Det er gøy å møte konkurrenter man ikke møter i orienteringsløp og samtidig vise at man kan hevde seg litt utenfor skogen også, forteller han til Kondis i det bredt anlagte intervjuet.

Minst like allsidig er Marte Hovland som kombinerer løping og fotball på høyt nivå. I høst har hun vunnet sølv i nordisk mesterskap i terrengløp, og hun er også en viktig brikke i på Sogndal FK Damer som spiller på nivå to i Norge.

– Før var det fotballen som var hovudgreia, men etter kvart har springinga fått meir og meir fokus. Men ikkje så mykje at eg vil slutte å spele fotball, forteller 19-åringen i intervjuet med Kondis.

Kasper Stadaas er en mer etablert toppidrettsutøver, og han legger lista høyt også foran den kommende Ski Classic-sesongen.

Toppidrettsutøver er ikke Nina Fredheim-Korneliussen – sjøl om hun i treningsmengde overgår de fleste. 41-åringen fra Nøtterøy løper 30-40 km utendørs hver dag, uansett vær- og føreforhold. Hun gjør det ikke for å bli god konkurranseløper, men rett og slett fordi hun liker det. Og ekstra glad blir hun når hun kan dele løpegleden sin med andre.

I serien «20 kjappe» er turen denne gang kommet til Andrea Modin Engesæth som i høst vant NM-terrengløp for andre gang, og som i det uhøytidelige intervjuet vedgår at hun har reality-TV-seing som sin «guilty pleasure».

Frida Byfulien fortsetter å fortelle om sitt treningsår. Etter en nedtur med brukket kne i sommer er hun kommet godt i gang med løpinga og ser optimistisk fram mot neste sesong.

Sven Kilander har vært i laben, ikke for å teste sko denne gangen, men for å teste hvor mye og hvor høy andel karbohydrater han forbrenner når han løper i maratonfart. I artikkelen i bladet får du vite resultatet og hva det kan bety når han skal planlegge både trening og neste maratonløp.

I spalten «Skadehjørnet» forteller kiropraktor Jonas Mordal Dretvik hvordan løpere og andre kondisjonsutøvere kan forebygge korsryggproblemer, og hva som kan gjøres hvis de likevel skulle oppstå.

I serien "Min treningsverden" skriver Cristina Pulido Ulvang om hvordan stolpejakt gav henne et innholdsrik sommerhalvår med mye god trim på kjøpet.

Det nye nummeret byr også på reportasjer og tester. Sven Kilander har testa sko, mens Else Husa og Bjørn Johannessen har lest og anmeldt potensielle julegavebøker for folk som liker å utfordre seg fysisk.

I Kondis nummer 8 finner du også småstoff, reportasjer, produktnyheter, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

