Les den elektroniske utgaven av Kondis nr. 1 her!

Ella Gjømle Berg har tatt 13 NM-medaljer i langrenn og blitt nummer to i sprintverdenscupen sammenlagt. Dette skjedde til tross for at hun har en medfødt sykdom som gjør henne utsatt for alvorlige blodpropper.

Men Ella har hele tida sett mer på mulighetene enn på begrensningene, og fremdeles trener hun så å si daglig. 45-åringen kan ofte finnes høyt oppe på resultatlista i sin klasse enten det handler om løping eller langrenn.

– Jeg tror at mosjonistformen fortsatt er bra, men jeg jager ikke resultater lenger. Det går mer på å kjenne meg i form, forteller Ella som trener sammen med både Marit Bjørgen og Therese Johaug når anledningen byr seg. Og som de fleste vil vite – en drar ikke ut på langtur med Johaug uten at kondisen er på plass.

Ella Gjømle Berg forteller også om jobben i Antidoping Norge og gir sitt syn på hvordan dopingsituasjonen er både i dag og da hun satsa for for fullt for ca. 20 år siden.

I Ung-Kondis-intervjuet møter vi løpstalentet Magnus Øyen som i en alder av 17 år har løpt 10 km på 29.14 og 5000 m på 13.59,40. I EM terrengløp var han mindre enn sekundet unna medaljeplass i møte med stort sett eldre utøvere. De gode tidene og plasseringene er ikke kommet av seg sjøl.

– Først og fremst er jeg glad i å trene. Dessuten er løping en ærlig og målbar idrett der man får kontante svar på hvordan formen er. Når man begynner å bli god, er det også motiverende og gøy å få delta i mesterskap og store konkurranser, forteller Magnus i intervjuet.

Ida Meli Narbuvoll er mer glad i trene enn å konkurrere til tross for at hun har gull fra NM 10000 m og hadde stor suksess som studentløper i USA. Nå er studietilværelsen over, og 29-åringen forteller om hvordan hun legger opp livet og løpinga i hverdagen.

I serien «20 kjappe» er turen kommet til Kristine Eikrem Engeset som i høst debuterte med sterke 1.10.33 på halvmaraton, og som i det uhøytidelige intervjuet forteller om både hvordan hennes perfekte dag ser ut, og hva som er hennes beste motivasjonstips – pluss mye annet.

Marius Vedvik har holdt på lenge på høyt nivå og vil i denne årgangen av Kondis fortelle om hvordan han trener og hvorfor han legger opp treningen slik han gjør. I første runde rapporterer han fra treningsleirtilværelsen i Dullstroom i Sør-Afrika.

Sven Kilander har testa både supersko for gateløp og piggsko for vinterbruk. Han reflekterer også over hvordan en kan vende skuffelse til noe positivt når en har trent hardt, men likevel ikke lykkes i en konkurranse. Kenneth Harlem har testa skiutstyr og sykkellykter, og han har funnet noen godbiter.

I spalten «Skadehjørnet» forteller fysio- og manuellterapeut Kristian Brynestad om en skade i foten som kan ramme og være svært så hemmende for både løpere og dansere. Hva gjør du hvis du har pådratt deg Flexor hallucis longus tendinopati?

I serien «Min treningsverden» skriver Alf B. Dahl om både med- og motgang i jakten sin på et maratonløp under 3 timer – som 70-åring. Per Gunnar Oseng har vært i Addis Abeba og kommer med en fargerik reportasje fra The Great Ethiopian Run.

Anne Korsvold drøfter i sin fagartikkel om hva det er som gjør at vi føler at vi stivner i muskulaturen når vi presser oss hardt. Melkesyra har tradisjonelt fått skylda, men er det egentlig den det handler om?

I Kondis nummer 1 finner du også småstoff, reportasjer, produktnyheter og faste spalter. Leserne inviteres til sjøl å bidra til bladet, og har du spørsmål om trening, skader, kosthold eller andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på, så er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Årets første Kondis-nummer inneholder også det tradisjonsrike statistikkbilaget med kåringen av årets løpere og en presentasjon av statistikken på de ulike distansene. Kanskje finner du deg sjøl her?

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 1 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave.

