Med mastergrad fra Norges idrettshøgskole og et aktivt og allsidig idrettsliv siden han var liten gutt er Even Brøndbo Dahl en som kan mye om trening. Denne kunnskapen bruker han til å gjøre både seg sjøl og andre god.

– Mest tid bruker jeg på å være trener for løpere på ulike nivå. Jeg har et par veldig gode eliteløpere og et par supermosjonister som ligger på grensa til å være eliteutøvere. Resten er mosjonister fra 35 til 50 minutter på mila, forteller Even i intervjuet med Kondis.

Samtidig jakter han framgang for seg sjøl. Til tross for mange og lange skadeavbrudd har han allerede gull fra nordisk mesterskap i terrengløp og både gull og sølv på 1500 m i NM. Et lite blikk på persene til sin far har han også. Edvard Dahl fra Romedal har NM-gull på maraton, og han løp i sin tid halvmaraton på 1.03.22 og maraton på 2.21.56.

I Ung-Kondis-intervjuet møter vi Maiken Homlung Prøytz som allerede har klart kravet til sommerens U23-NM i Bergen på 5000 og 10000 m. Mesterskapet er sesongens hovedmål, og ambisjonene er helt klart til stede:

– Å få til et taktisk bra løp som ender med topp-ti-plassering hadde vært veldig gøy, forteller 21-åringen til Kondis.

I motsatt ende av aldersskalaen befinner Anette Bøe seg. Mange vil huske henne som en av verdens beste langrennsløpere på 1980-tallet med VM-gull både individuelt og i stafett. Etter at hun la opp som langrennsløper, konkurrerte hun på høyt nivå i ishockey, triatlon og sykling, og hun ble tildelt Egebergs Ærespris. Det er med andre ord en virkelig Kondislegende vi blir kjent med, og som 67-åring holder hun formen godt ved like med fjellturer og annen aktivitet både sommer og vinters tid.

To som ikke driver toppidrett, men som begge har opplevd at idretten har vært viktig i møte med store utfordringer i livet, er Line Viola Hvammen og Mailinn Melling Hamre. Begge har vært alvorlig syke, og det å kunne løpe er viktig i hverdagen.

– Litt aktivitet er bedre enn ingenting, og omtrent alle kan klare litt uansett hvor syke eller slitne de er, er Lines oppfordring til andre som sliter.

I serien «23 kjappe» er turen kommet til Sigurd Tveit som er en av landets beste løpere på både 800 og 1500 m. På spørsmålet «Kan du si noe du selv tror på, men som andre vil være uenige med deg i?» er svaret:

– Terskeltrening er overvurdert.

Marius Vedvik fortsetter å fortelle om sitt treningsår, mens Sven Kilander har testa terrengsko og både treningssko og konkurransesko for veiløping. Kenneth Harlem har på sin side testet to terrengsykler – en med elmotor og en uten.

I spalten «Skadehjørnet» får vi vite hvor viktig søvn er med tanke på restitusjon og det å unngå å pådra seg skader.

I Kondis nummer 5 finner du også småstoff, reportasjer, produktnyheter og faste spalter. Leserne inviteres til sjøl å bidra til bladet, og har du spørsmål om trening, skader, kosthold eller andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på, så er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 5 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7-2021.

