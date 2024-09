Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Ferdinand Kvan Edman har primært satsa 1500 m og kommet helt ned på 3.37,27. Nå har han likevel blikket vel så mye retta mot 5000 m:



– På terskeløktene har jeg blitt gradvis sterkere. Jeg tror jeg kan forbedre meg ganske mye på 5000 m og fremdeles løpe rundt pers på 1500 m, forteller Edman som opplever årets framgang som veldig motiverende. I motsetning til mange andre løpere på så høyt nivå kombinerer han treninga med full jobb, og i bladet får vi blant annet vite hvordan han sjonglerer dette.

Ti år yngre Anne Gine Løvnes har 1500 m i kombinasjon med 800 m som sine hoveddistanser. Hun har også satt norsk innendørsrekord på 1000 m, og etter bare tre år med seriøs løpetrening befinner hun seg i norgeseliten.

– Jeg trener nok litt mer fart og med mindre mengde enn mange andre norske 1500 m-løpere. Vanligvis har jeg seks løpeøkter i uka og to økter med spenst og styrke. Jeg måler ikke laktat, men løper i stedet på følelsen, forteller hun til Kondis.

I serien vår med presentasjon av de virkelig store Kondislegendene er turen kommet til Ingrid Kristiansen. Vi blir med henne på reisen fram mot både verdensrekorder og VM-gull, og får også et godt innblikk i hva hun har sysla med etter at den aktive karrieren var over.

Anne Lindeberg har i løpet av ti år besteget det høyeste fjellet i alle de norske fylkene. Hun forteller om både snille og gjenstridige topper, og om hvor stor glede hun har hatt av dette prosjektet.

I serien "20 kjappe" er turen denne gang kommet til Per Svela som svarer villig på både seriøse og mer kuriøse spørsmål.

Mørke høstkvelder står for døra, og Ane Korsvold skriver denne gangen om fordeler og ulemper med å løpe på mølle sammenligna med å løpe ute.

Frida Byfulien forteller om både opp- og nedturer i sin jakt på gode løpstider, og hun er klar på at tålmodighet er en viktig egenskap, ikke minst når ting ikke går som planlagt.

I spalten "Skadehjørnet" drøfter fysio- og manuellterapeut Kristian Brynestad om det har noe for seg for løpere å tøye før og/eller etter løpeøkter.

I serien "Min treningsverden" skriver Thea Hanssen om hvor fint det har vært å legge til side jakta etter perser og gode tider, og likevel kunne glede seg over å delta i løp. Faktisk har det også godt ganske så bra med 27-åringen som særlig liker å løpe i naturen.

September-nummer byr også på reportasjer – fra "Marathon Pour Tous" under Paris-OL, fjelløping i Alpene og vandring langs den mytiske Finnskogleden.

Sven Kilander har testa tolv par terrengsko med og uten avstivende plate. Utvalget er stort, og ifølge Kilander handler det mest om å finne en sko som passer til sin egen bruk. Men den erfarne terrengløperen har helt klart sine favoritter.

I Kondis nummer 6 finner du også småstoff, reportasjer, produktnyheter, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Best på bane: Ferdinand Kvan Edman trives aller best med tartan under føttene. (Foto: Bjørn Johannessen)