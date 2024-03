Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Sophia Laukli har norsk far og snakker godt norsk. Og om hun ikke ble født med ski på beina, så lærte hun tidlig å gå på ski. Gradvis gikk hun fortere og fortere, og hun er nå fast på verdenscuplaget til USA. I vinter har hun vunnet "monsteretappen" i Tour de Ski og har flere andre topp-ti-plasseringer i verdenscuprenn.

I tillegg slo hun i fjor gjennom som fjelløper med seier i prestisjefylte løp som Mont Blanc Marathon og Zierre-Zinal. Nivået hennes i fjelløping var så høyt at hun vant Golden Trail Series sammenlagt.

På spørsmål om hva hun liker best av langrenn og løping, svarer hun diplomatisk:

– Det er vanskelig å si. Når det går mot slutten av løpssesongen, så gleder jeg meg veldig til skisesongen skal starte. Og i skisesongen er det motsatt.

Seks år yngre Håkon Moe Berg har løpssesong både sommer og vinters tid, sjøl om han heime på Kyrksæterøra har hatt jobb i sportsforretningen til skiløperen Ove Aunli. I februar utmerka Håkon seg med å ta NM-gull for seniorer på 1500 m og bronse på 800 m innendørs.

– Jeg visste før 1500 meteren at jeg hadde en liten sjanse på gullet, men trodde egentlig ikke på det før jeg var i mål, forteller den spurtsterke 17-åringen.

Frode Viberg Jermstad har bakgrunn som skiløper, men er nå trener i Triatlonforbundet samt at han trener mosjonister på ulike nivå i ulike kondisjonsidretter. I Kondis nr. 2 forklarer han treningsfilosofien sin i et større intervju, og om den skal oppsummeres kort, så er det at det er bedre å trene litt for rolig enn litt for hardt.

– Hvis du kjører en intervalløkt for hardt, så vil det gi en konsekvens for neste økt. Og kjører du langturen for hardt, så vil du ikke klare å kjøre den kommende intervalløkta på den intensiteten du skulle gjort fordi du er sliten etter langturen, utdyper han.

En av Norges beste langdistanseløpere, Eivind Øygard, forteller om livet på og utenfor løpebanen i spalten "20 kjappe", mens vi i "Min treningsverden" får høre hvordan Tor-Aanen Kallekleiv får tid til trening midt i en travel hverdag med jobb og familie.

82 år gamle Hagbart Vebostad har kondisjon som en 50-åring, og i intervjuet med Kondis gir han oss et innblikk i hva det er som gjør at han holder formen så godt. Cato Thunes er neste 20 år yngre, og håper han fortsatt kan forbedre seg som maratonløper. I dette nummeret forteller han hvordan det gikk da han investerte i høydetelt.

Ernæringsfysiolog Ane Korsvold skriver om hva vekta har å si for løpere, og hva det kan være lurt å tenke på dersom en ønsker å gå ned i vekt. Den avsluttende reportasjen i bladet er fra jubileumsutgaven av Holmenkollmarsjen,

Kondis har også prøveløpt seks av årets nye karbonsko og kommer med en foreløpig oppsummering etter kort tids testing. I neste nummer vil vi presentere en større test som også viser hvor god løpsøkonomien er i de ulike skoene, målt vitenskapelig i en testlab.

I mars-nummeret finner du også småstoff, produktnyheter, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 2 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave.

Medlemmene kan forvente å få papirutgaven av nr. 2–2024 i posten i løpet av uke 12.



Flyttet til Norge: I juni i fjor flyttet amerikanske Sophia Laukli til Norge for å satse på langrenn. OL i 2026 er det store målet. (Foto: Bjørn Johannessen)