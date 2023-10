Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Stian Angermund har tatt to VM-gull og vunnet OCC i Ultra-trail du Mont Blanc to ganger – pluss en rekke andre prestisjefulle fjelløp. Men sjøl om han klatrer opp på fjella i en voldsom fart, er det en jordnær kar som gjerne slår av en prat med vanlige mosjonister når han er ute og trener.



– Når jeg løper rundt i Byfjellene her, så er det når man kommer utenfor hovedstiene, at det er veldig god stemning, sier 37-åringen som i større grad blir gjenkjent i Mellom-Europa enn heime i Bergen. I det store intervjuet med Kondis forteller han om både målene han har satt seg og hvordan han legger opp treninga for å nå dem.



– Jeg er veldig, veldig glad i å trene. Hadde jeg hatt mer tid, så hadde jeg sikkert trent enda mer, kanskje for mye, sier Stian.



Treningsglad er også 20 år yngre Marie Wollan Benum. Hun har gått på ski og løpt omtrent siden hun lærte seg å gå, og nå gleder hun seg til skisesongen.



– Jeg har slitt litt med den ene hofta og nesten ikke deltatt i noen løp i år. Men nå er heldigvis skaden i ferd med å gå seg til, og jeg føler jeg er bra forberedt med tanke på skisesongen, forteller Marie som sist vinter tok NM-gull i 17-årsklassen i sprint fristil. Hun ble også nummer to i norgescupen sammenlagt og har vunnet flere enkeltrenn.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har gått gradene og vunnet en rekke gull i både EM og NM siden hun var lovende junior. Nå svarer hun kjapt på Andreas Grøgaards 22 spørsmål om livet både på og utenfor løpebanen.

Kristine Lande Dommersnes har hatt en slags gjennombruddsesong, og 24-åringen presenterer ei nøkkeløkt som har bidratt til å gi henne det løftet hun har fått.

Som vanlig har vi godt med fagstoff i bladet, og i dette nummeret forteller Vidar-trener Markus Borge Harbo om sin treningsfilosofi. Harbo er hjernen bak treningsopplegget for den meg store treningsgruppa SK Vidar Lang, og Harbo er opptatt av å gjøre det enkelt og effektivt i form av terskeltrening.

– Poenget med terskeltrening er å få et høyt volum av intensiv trening, men hvis man litt for ofte løper det høye volumet litt for fort, så trener man seg ned og slutter å respondere, forklarer Harbo.

Kommende fotterapeut Christina Forstrønen Bruarøy viser i sin artikkel hvor viktig stortåa er for både balanse og framdrift enten en går eller løper, mens ernæringsfysiolog Ane Korsvold ser på hva vi kan gjøre for å få et velfungerende immunsystem i møte med vinteren.

Astrid Brathaug Sørset har i år delt treningsprogrammet som hun får fra Ingrid Kristiansen, med Kondis-leserne. I dette nummeret forteller hun at graviditet har gjort at høstsesongen ble annerledes enn tenkt, men likevel veldig fin. Å delta i løp uten å tenke på å løpe fort, har gitt henne flere gode opplevelser.

Mange tror at Inge Asbjørn Haugen bare er gira på å fullføre så mange maratonløp som mulig. Men sjøl om han har bokført 657 slike, har han alltid hatt tid til mye mer, det være seg musikk, kryssord eller sprint- og hinderløping.



– Jeg regner meg som sprinter av legning. Fra ungdomstida har jeg personlige rekorder på 11,8 på 100 meter og 24,37 på 200 meter. Sistnevnte pers er nok den beste i min friidrettskarriere, forteller den utholdende 70-åringen.

Kondis har testa to ny terrengsko i ulendt terreng, og i bladet får du vite hvilket par som kom best ut av duellen. Den avsluttende reportasjen handler om "Titanman" Arvid Lie, som med protese i både hofte og kne fullførte Ironman i København.

I bladet finner du også Tim Bennetts lederartikkel, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Stian Angermund har både i år og i fjor blitt verdensmester i fjelløping. (Foto: Arne Dag Myking)