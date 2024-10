Det er ny rekord i antall påmeldte, og med de 600 som har meldt seg, så er årets Sørfjorden Halvmaraton fullbooket.

For femte gang inviterer IL Fri friidrett til Sørfjorden Halvmaraton på gamleveien fra Garnes og innover fjorden mot Trengereid. Dette er opprinnelig den gamle NM-løypen som ble brukt i 1989 og 1992, og så ble tatt i bruk igjen til Sørfjorden Halvmaraton med første løp i 2020.

I fjor var det 360 løpere som fullførte Sørfjorden Halvmaraton, så det blir altså litt trangere i startfeltene i år. I fjor ble det også satt løyperekorder av Marius Vedvik og Lina Rivedal.

Favorittene

Vi ser av startlistene at flere av de lokale storløperne har meldt seg på, og det vil bli en hard kamp om å komme på pallen.

Fjorårsvinner Marius Vedvik er ikke påmeldt, men de som delte pallen med ham i fjor skal prøve seg i år igjen: Callum Smith og Jarand Blom.

Tage Morken Augustson ble nummer fire i fjor, etter en litt dårlig oppkjøring med sykdom. Han forteller til Kondis at det har blitt samme oppkjøring i år, med forkjølelse i hele forrige uke, men at han er på bedringens vei. Tage har vunnet Bergen City Marathon hvert år de siste fire årene. Callum Smith tok en andreplass i Stoltzekleiven Opp forrige helg, så han er tydeligvis i form.

En av de mer spennende løperne på startstreken blir Trygve Feidje Mjelde fra Osterøy IL. Han er i utgangspunktet baneløper, men har de siste årene imponert på lengre distanser. Han tok en bronsemedalje under årets terreng-NM kort løype i april. For to år siden løp han halvmaraton i Cardiff på 1:06. Hvis han holder samme farten langs Sørfjorden så er det neppe noen som klarer å følge ham.

Av andre sterke løpere som stiller, og som antagelig vil plassere seg litt etter de som er nevnt her, ser vi blant andre Espen Borge Joensen, Henrik Angermund, Jørgen Møklebust Austvik, Karl Jonas Tronstad, Jan Tore Tellefsen, Sondre Øvre-Helland og Bjørn Tore Kronen Taranger. Fjelløpsspesialist Anders Kjærevik er også påmeldt.

Blant kvinnene kan vi se frem til en knallhard duell mellom Lina Rivedal og Helena Hope. Lina vant i fjor Sørfjorden Halvmaraton på ny løyperekord, og i sommer tok hun NM-tittelen på maraton. Helena Hope vant Oslo Maraton for noen uker siden. Nå får vi altså disse to på samme startstrek, og da er det ikke godt å si hvem som kommer først til målstreken. En sterk løper som Adele Norheim Henriksen står ikke på startlisten her.

Sørfjorden halvmaraton går lørdag 5. oktober, start på Garnes kl. 10:30

Se promoteringsvideoen her. Der ser du hvor løypen går, og fjordlandskapet rundt:

Kondis-reportasjer fra tidligere løp: