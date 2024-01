I år er det igjen klart for det som regnes som det mest prestisjefylte sportsarrangementet i verden: det er OL-år igjen. I sommer skal verdens beste idrettsutøvere konkurrere i sine idretter, som representanter for sine nasjoner. Denne gangen skal verdens øyne rettes mot Paris, i 16 dager fra åpningsseremonien den 26. juli til avslutningsseremonien den 11. august.

Etter dette følger de paralympiske sommerleker fra 28. august til 8. september.

OL-historien

De olympiske leker er en anledning for alle verdens nasjoner til å vise frem sine utøvere og deres prestasjoner, og det er ikke minst en mulighet for vertskapsnasjonen til å presentere seg fra sin beste side. Denne sommeren vil derfor bli veldig fransk for alle idrettsinteresserte, og for første gang har franskmennene måttet flytte avslutningsetappen for Tour de France ut av Paris for å gi plass til OL-forberedelsene. Det var forresten en franskmann som la grunnlaget for de moderne olympiske leker, Baron Pierre de Coubertin grunnla Den internasjonale olympiske komité (IOC) i 1894, noe som førte til de første moderne lekene i Athen i 1896, som igjen var inspirert av antikkens olympiske leker som startet opp tilbake i år 800 før vår tidsregning. Disse ble holdt i Olympia i Hellas, derav navnet.

Kvalifisering

De olympiske sommerleker vil inneholde mange forskjellige idretter. Bare innen friidrett vil det være 1810 deltakere som får være med, 905 kvinner og 905 menn. Før åpningsseremonien innleder årets leker den 26. juli vil det være en kvalifiseringsperiode som vil pågå frem til 30. juni. Der vil det bli avgjort hvem som skal få være blant de som får delta i årets OL. Det er satt opp en liste med kvalifiseringskrav for hver øvelse, og selve uttaket vil bli gjort ut ifra hvem som klarer disse kravene, i kombinasjon med uttak basert på en rankingliste for hele verdens utøvere, verdensrankingen.

Norske deltakere

Selv om de olympiske sommerleker samler de beste utøverne fra hele verden så stiller et lite land som Norge med sterke utøvere med gode medaljesjanser. Arrangørene reklamerer med Jakob Ingebrigtsen som en verdensstjerne og blant de absolutte favoritter. Naturlig nok, han er regjerende verdensmester på 5000 meter og tok sølvmedaljen på 1500 meter i fjorårets VM. Her hadde han Narve Gilje Nordås rett i ryggen, så her kan det bli en spennende norsk OL-duell!

Norges Friidrettsforbund har tatt ut et norsk OL-landslag, og her finner vi sterke løpsnavn som, foruten Jakob og Narve, Karsten Warholm, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Zerei Kbrom Mezngi.

Siden det også skal være EM i friidrett i år har friidrettsforbundet et eget EM-landslag, og her finner vi blant andre Henrik og Filip Ingebrigtsen, Magnus Tuv Myhre, Awet Nfatlem Kibrab, Jacob Boutera og Hedda Hynne.

Så får vi se hvem som klarer å kvalifisere seg til en startplass i OL. Sondre Nordstad Moen har allerede tatt kvalifiseringskravet på maraton.

«Maraton for alle»



Arrangørene av de olympiske leker i Paris ønsker velkommen til Marathon pour Tous, maraton for alle. (Foto: Olympics.com)

Marathon pour Tous Paris 2024, maraton for alle, skal for alvor bringe de olympiske og paralympiske leker ut til allmennheten. Med «Paris 2024 Mass Participation Marathon» vil amatøridrettsutøvere kunne løpe samme rute som det olympiske maraton om natten, slik at så mange mennesker som mulig kan følge i fotsporene til de beste idrettsutøverne.

Her vil det også være et tilbud om en 10 km.

Løpet vil foregå på OLs siste dag, natt til avslutningsseremonien. Det maksimale antallet deltagere i begge løp er satt til 20 024, sikkert som en markering av at det i år er et spesielt år for alle løpere og andre idrettsinteresserte.

Vil du ha billetter?