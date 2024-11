Valencia har blitt kjent som The City of Running fordi de klarer å få verdens beste løpere til startstreken på sine gateløp, sammen med tusenvis av tilreisende løpere på alle nivåer. I slutten av oktober gikk Valencia halvmaraton, og der forbedret etiopiske Yomif Kejelcha verdensrekorden med ett sekund. Løypen er altså regnet for å være blant de aller raskeste, det er satt flere verdensrekorder i disse gatene.

Det kommer til å være mange norske løpere til start i søndagens Valencia Marathon, løpebyen er et populært reisemål for norske mosjonister som ønsker å utfordre seg selv med løpeskoene, i et klima som er litt snillere enn det er i Norge i november. Arrangørene publiserer ikke startlister for andre enn eliteløperne, men i fjor var det 468 norske løpere som fullførte Valencia Marathon, og det blir sannsynligvis flere i år. Det er påmeldt rundt 35.000 deltagere til søndagens løp, og turiststrømmen skaffer store inntekter til byen.

Kondis kommer til å være til stede i Valencia for å følge med på hvordan det går med de norske løperne, både de raske og de mindre raske.

De beste norske stiller til start

De beste norske deltakerne på elitelisten bekrefter at Valencia klarer å hente de beste løperne. Her har vi nemlig de norske maratonløperne som har toppet de norske maratonstatistikkene hvert år siden 2013. Her er både Sondre Moen, Zerei Kbrom og Weldu N. Gebretsadik. Å få se disse i samme løp har aldri skjedd før. Maria Sagnes Wågan stiller også, hun var landets raskeste kvinne på maraton i fjor. I år har hun på grunn av skader stått over stort sett alle løp.

Valencia, en by preget av flomkatastrofen

I slutten av oktober ble Valenciadistriktet rammet av en stor flom og mer enn 200 personer omkom. Det var derfor lenge usikkert om byen kunne arrangere Valencia Marathon den 1. desember. Men det bestemte de seg altså for at de skulle klare, til tross for omfattende skader på infrastruktur. Men byen er sterkt preget av flomkatastrofen, og på løpets hjemmeside beskriver de denne utgaven av Valencia Marathon slik:

This year, the record we want to beat is that of solidarity, the record of a marathon that will remind each one of us of the power of being together. The immense strength of the collective as a society, and of sport, as a vehicle for reconstruction and recovery.

Sterkt elitefelt.

Det er sterke løpere som har meldt sin ankomst til Valencia. Det er 32 menn som har en personlig bestetid bedre enn 2:10, blant dem de tre nevnte norske mennene. Her må nevnes at i tillegg til disse er det to norske løpere nevnt på elitelisten til arrangørene: Andreas Sjurseth og Erik Lomås. Erik som måtte bryte maratondebuten i fjorårets løp i Valencia, har en personlig bestetid på halvmaraton på sterke 1:04:52.

Fjorårsvinner Sisay Lemma (2:01:48) er blant favorittene. Her møter han blant andre den tredobbelte olympiske mesteren og femdobbelte verdensmesteren Kenenisa Bekele, kanskje tidenes beste på mellom- og langdistanse. Hillary Kipkoech var i fjor fartsholder for Sisay Lemma og har løpt halvmaraton under timen. Nå er han selv blant favorittene til å vinne.

Blant kvinnene er det de etiopiske utøverne Megertu Alemu (2:16:34), Hiwot Gebrekidan (2:17:59) og Tiruye Mesfin (2:18:47) som her skal konkurrere mot Ugandas Stella Chesang (2:20:23) og USAs Sara Hall (2:20:32).

Startliste elite menn:

BIB BIB NAME NAME COUNTRY PB 2 BEKELE Kenenisa Bekele ETH 2h01:41 1 LEMMA Sisay Lemma ETH 2h01:48 3 LEGESE Birhanu Legese ETH 2h02:48 4 GELETA Deresa Geleta ETH 2h03:27 5 ADOLA Guye Adola ETH 2h03:46 7 T ABRAHAM Tadesse Abraham SUI 2h05:01 9 SIMBU Alphonce Simbu TAN 2h05:39 20 MOEN Sondre Moen NOR 2h05:48 35 FITWI Samwel Fitwi GER 2h06:27 8 BELIHU Andamlak Belihu ETH 2h06:40 21 TEFERI Maru Teferi ISR 2h06:43 23 DAVLYATOV Shokhrukh Davlyatov UZB 2h07:02 24 RINGER Richard Ringer GER 2h07:05 25 KBROM Zerei Kbrom NOR 2h07:10 26 AOUANI Iliass Aouani ITA 2h07:16 27 BARATA Samuel Barata POR 2h07:35 28 GARIBAY Héctor Garibay BOL 2h07:44 22 CHAKIR Ibrahim Chakir Elosri ESP 2h07:48 31 FENG Peiyou Feng CHN 2h08:07 32 D MATEO Dani Mateo ESP 2h08:22 33 BOUCHIKHI Lahsene Bouchikhi BEL 2h08:36 34 CHARIK Abderrazak Charik FRA 2h08:37 36 BUCHANAN Andy Buchanan AUS 2h08:58 37 WELDU Weldu N. Gebretsadik NOR 2h09:14 38 BIZOZA Therence Bizoza BDI 2h09:18

Startliste elite kvinner:

BIB BIB NAME NAME COUNTRY PB 202 ALEMU Megertu Alemu ETH 2h16:34 203 GEBREKIDAN Hiwot Gebrekidan ETH 2h17:59 204 MESFIN Tiruye Mesfin ETH 2h18:47 205 CHESANG Stella Chesang UGA 2h20:23 206 SARA HALL Sara Hall USA 2h20:32 207 MAAYOUF Majida Maayouf ESP 2h21:27 208 CHIRCHIR Evaline Chirchir KEN 2h22:11 209 KUMSA Chimdesa Kumsa ETH 2h22:13 210 BATT-DOYLE Isobel Batt-Doyle AUS 2h23:27 211 ELMORE Malindi Elmore CAN 2h23:30 212 ASSEFA Sofia Assefa ETH 2h23:33 213 McCORMACK Fionnuala McCormack IRL 2h23:58 214 STENSON Jessica Stenson AUS 2h24:01 215 STEYN Gerda Steyn RSA 2h24:03 216 LAURA Laura Hottenrott GER 2h24:32 217 CAMILLA Camilla Richardsson FIN 2h24:38 219 EVANS Clara Evans GBR 2h25:04 220 OUHADDOU Fatima Azzaharaa Ouhaddou ESP 2h25:30 221 L LUENGO Laura Luengo ESP 2h25:35 246 MONICA S Mónica Silva POR 2h34:02 247 WAGAN Maria Sagnes Wagan NOR 2h34:04

Værvarsel for Valencia 1. desember: