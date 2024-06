Foreløpig har de kun klinikker i Osloområdet: En på Fornebu, en på Løren og en i Oslo sentrum.

– Drømmen er å kunne tilby behandlinger også andre steder i landet, men dette er våre klinikker så langt, sier en av de tre eierne bak Behandlerverket, Kristian Brynestad.

Kristian er utdannet fysioterapeut og har en videreutdanning innen manuellterapi. Han arbeider på Behandlerverket Løren. I tillegg er han manuellterapeut for det norske landslaget i alpint, og har tidligere vært medisinsk ansvarlig for eliteserielaget Follo håndball.

Totalt er 14 behandlere tilknyttet Behandlerverket. De har kompetanse innen både fysioterapi, kiropraktikk og manuellterapi. De tilbyr også ultralyddiagnostikk og trykkbølgebehandling.

I tillegg har flere av behandlerne også henvisningsrett til blant annet MR, legespesialist og har rett til å sykemelde.

– Vi er fastleger på muskler og skjelett, sier Kristian spøkefullt.

Gratis treningsrom

Behandlerverket er opptatt av å gi det de omtaler som «aktiv behandling» i tillegg til den mer tradisjonelle behandlingen..

– Det er viktig for oss å ha pasienten med på laget. Han/hun må ha eierskap til rehabiliteringen. Vi har derfor lagt mye penger i gode treningsrom på alle våre klinikker slik at pasientene kan trene gratis. Vi har et eget bookingsystem hvor de kan booke tid slik at de slipper å komme til et fullt treningssenter, sier Kristian.

Han legger vekt på at de skal ha treningsfasiliteter som skal passe til både aktive utøvere og vanlige folk.

– Vi har også mulighet til å foreta laktatprofiltester for de som skulle ønske det, sier han.

Høyt utdannede terapeuter

Kristian forteller at de er opptatt av å ha de beste terapeutene.

– Omtrent alle som jobber hos oss har masterutdanning, vi har til og med to stykker som har to mastere, og legger til at det er viktig å satse sterkt på å tiltrekke seg de beste terapeutene slik at de alltid kan ha faglig sterk dekning og terapeuter som er «up-to-date» på klinikkene til enhver tid.

De har kun online booking og dette kan man gjøre på www.behandlerverket.no