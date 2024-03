Anita Moen er treningspartner for Kristian og de deltar også i lokale turrenn sammen. Som i Kittilirennet i lenger nord i Trysil i fjor så tok de hver sin seier i “sprintrennet” fra Munksjøen. (Foto: Helge Bonden)

Det vanligvis lynraske rennet på 10 km i den lette traséen fra Munkjsjøen til Tørberget fikk tungt føre i år etter at det la seg en centimeter med kram nysnø oppå det faste underlag. Det ble en del rykk og napp foran i feltet som telte 30 aktive, eller racere, som det heter i Tørberget. Ni mann og Anita Moen lå samlet mye av løpet, og flere prøvde å gå i fra feltet underveis uten å lykkes. På den siste snaue kilometeren ble det litt strekk, og det ble seks løpere som var samlet i en spurt.

16-åringen Kristian Moen Bonden var mest eksplosiv på det korte oppløpet og klokket inn på 30:15 med ett sekunds margin. Som apropos til føret så lyder løyperekorden til Lars Bovold fra 2017 på 22:38. Kristian viste styrke også underveis og gjorde flere forsøk på å rykke ifra, mens Anita Moen hang lett med karene. Kristian debuterte for øvrig sist søndag med 2. plass i yngste klasse i Birken (som mor Anita vant fem år på rad i 1998 - 2002). Ole Jonas Storsveen Bekkevold og Erik Rømo ble dømt inn som henholdsvis nummer to tre etter “fotofinish”.



Spurtoppgjør om seieren i Munksjørennet 2024. (Video: Helge Bonden)

Bak Anita ble det spurt om 2. plassen blant de kvinnelige racerne mellom Helle Nordhagen Rotneberg og Benedikte Sjonbotn som hadde fulgt hverandre tett under hele løpet. Helle kom først inn på oppløpet bare et par minutter bak tetgruppa på og holdt Benedikte bak seg på tida 32:40. (Foto: Tone Sanderlien)

Strandbygda-trio med skarp staking på trått føre i Tørberget (fra venstre) Sara Sanderlien, far og Anders og datter Helle Nordhagen Rotneberg. (Foto: Tone Sanderlien)

Vestre Trysil IL vartet igjen opp med et familievennlig påskearrangement med en fin premieutdeling i Tørberget smfunnshus etter rennet.

Resultater Munksjørennet 2 24.03.2024

Kvinner Racer

Plass Navn Klubb Tid Startnr Etter

1 Anita Moen Trysil Il 340 30:30

2 Helle Nordhagen Rotneberg Strandbygda Il 258 32:40 02:10

2 Benedikte Sjonbotn Bossmo Ytteren Il 391 32:40 02:10

4 Sara Sanderlien Strandbygda Il 233 34:28 03:58

5 Mina Ryen Storsveen Vestre Trysil Idrettslag 206 36:07 05:37

6 Katrine Begersen Stallvik NOTEAM 11 38:56 08:26

7 Marit Moberg Østby Il 376 40:02 09:32

Menn Racer

1 Kristian Moen Bonden Team Janteloppet 339 30:15

2 Espen Sørlie Elgshøen NOTEAM 8 30:16 00:01

2 Ole Jonas Storsveen BekkevoldNOTEAM 217 30:16 00:01

2 Erik Rømø Årvoll Il 389 30:16 00:01

2 Marius Nordsveen Trysil Il 387 30:16 00:01

6 Anders Nordhagen Rotneberg Strandbygda Il 259 30:17 00:02

7 Jørgen Jarsve Gjelleråsen If 330 30:21 00:06

8 Ingar Kristiansen Søre Osen Il 394 30:24 00:09

9 Sverre Groven Johansen Hernes Il 256 30:31 00:16

9 Kjetil Jordet Strandbygda Il 355 30:31 00:16

11 Ola Pfister Gjelleråsen Ski 352 32:31 02:16

12 Oliver Hjertum Jarsve Gjelleråsen If 328 32:33 02:18

13 Helge Nysted Vestre Trysil Idrettslag 368 32:47 02:32

14 Marius Wang Granli Il 207 32:48 02:33

15 Erland Kristiansen Søre Osen Il 250 34:00 03:45

16 Jarle Busterud Hernes Il 379 37:05 06:50

17 Edvald Rømo Årvoll Il 390 38:24 08:09

18 Sindre Jordet Ottestad Il 350 38:25 08:10

19 Jakob Pfister Gjelleråsen Ski 353 42:54 12:39

20 Per Pfister Gjelleråsen Ski 354 44:58 14:43

21 Roger Moberg Østby Il 378 45:12 14:57

22 Ola Kolåsæter Østby Il 377 53:33 23:18

23 Jonas Kolberg Ifarness Jardar 397 58:53 28:38



