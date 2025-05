Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Ida Waldal er bare 20 år, men har allerede rukket å vinne 12 gull i internasjonale juniormesterskap i fjelløp og randonee. Siste vintersesong gikk så bra at hun tror det er mulig å kvalifisere seg for det norske laget i randonee, som blir OL-øvelse for første gang.

– Det tenner absolutt en ekstra gnist å vite at OL ikke bare er en fjern drøm, men noe som faktisk kan bli en realitet. Det er en voldsom motivasjon å vite at det er innen rekkevidde, og at jeg allerede har kjent på hva som kreves, forteller hun i intervjuet med Kondis.

Der får vi høre om hvordan hun trener, og hva hun har lært av både opp- og nedturer i karrieren så langt.

I Ung-Kondis-intervjuet møter vi gutten som vant to gull på to dager under NM terrengløp i vår. Først vant Åsmund Sunde Førde juniorklassen individuelt, og dagen etterpå ble det seier i stafett sammen med trener og klubbkamerat i Jølster IL, Eivind Øygard.

– På ein måte var NM terrengløp det minst viktige løpet på lenge. Men det var fint å få ein sjekk av konkurranseforma og få stadfesta at eg har trena bra i vinter, fortalte den talentfulle og treningsglade 18-åringen til Kondis.

Talentfull er også Sjur Krystad Prestsæter som snitter godt under 100 km i uka, men likevel kan løpe 10 km på 29.19 og halvmaraton på 1.04.10. 34-åringen er i full jobb som lege og trener innimellom krevende dag- og nattvakter. Han er også trener for de beste utøverne i SK Vidar Lang, og et av de gode råda han gir til både seg sjøl og andre, er dette:

“Hold igjen farten på terskeløktene; øk heller volumet.”

I serien «20 kjappe» er turen kommet til Sindre Buraas som i sin lange karriere som kondisjonsutøver har prestert på høyt nivå i både motbakkeløp, baneløp og sykling. Nå er det terrengultraløp som får oppmerksomheten, og på spørsmålet “Kan du si noe du selv tror på, men som andre vil være uenige med deg i?” er svaret:

– Mange lange turer på sti vil gjøre deg raskere på 1500 m.

Marius Vedvik fortsetter å fortelle om sitt treningsår, mens Sven Kilander har testa og lest seg opp på det som kanskje er et nytt lovlig vidundermiddel for kondisjonsutøvere, nomio, som er et kosttilskudd basert på brokkolispirer. I en grundig artikkel skriver han om både nomio og bikarbonat som i stadig større grad blir brukt av eliteløpere og trolig også supermosjonister.

Sven Kilander har også testa tre par relativt rimelige treningsko, mens Kenneth Harlem har lagt ei avansert Garmin-klokke og en racersykkel av god kvalitet under lupen.

I spalten «Skadehjørnet» får vi vite hva vi kan gjøre for å unngå tretthetsbrudd i foten, og hva som kan gjøres hvis vi likevel har vært uheldig og pådratt oss et slikt.

I serien «Min treningsverden» gir Tor-Aanen Kallekleiv mosjonister fem gode råd dersom formutviklingen har stagnert. Den avsluttende reportasjen er fra Færøyene som byr på særprega landskap og store opplevelser for både løpere og andre turglade trimmere.

I Kondis nummer 3 finner du også småstoff, reportasjer, produktnyheter og faste spalter. Leserne inviteres til sjøl å bidra til bladet, og har du spørsmål om trening, skader, kosthold eller andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på, så er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 3 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7-2021.

Medlemmene kan forvente å få papirutgaven av nr. 3-2025 i posten i løpet av uke 19 eller 20. Er du ikke allerede Kondis-medlem, så er mai-nummeret av Kondis bare én av mange gode grunner til å bli det:



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra og med 1999 til og med 2015 kan du se og lese smakebiter av herfra.