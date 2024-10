Les den elektroniske utgaven av Kondis nr. 7 her!

Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Anikken Gjerde Alnæs gikk fra å være langrennsløper med sprint som sitt spesiale til å satse langløp. Det har resultert i at hun har vunnet sprinttrøya i Ski Classics og tatt andreplassen i en klassiker som Marcialonga. I sommer opplevde hun en stygg kollisjon med en bil under trening på rulleski, og i det store intervjuet i Kondis får vi et meget godt innblikk i hvordan både med- og motgang har formet livet til 30-åringen.

– Min største fiende er kanskje meg selv, som alltid på liv og død skal presse meg gjennom ting, forteller hun og understreker med det den enorme viljen som både har latt henne nå høye topper og djupe daler.

Isak Drøpping er helt i starten av karrieren sin, som fjelløper og randoneeutøver. 17-åringen tok i sommer tre sølvmedaljer i junior-VM i Skyrace, og i fjella som omgir Surnadal der han bor, legger han grunnlaget for gode resultat med både terrengsko og fjellski på føttene. På spørsmål om hva som er viktigst av å bli god eller å ha det kjekt ute i naturen, svarer han:



– Eg vil seie at det viktigaste no er å bli god, men det å kunne kose seg i fjellet samstundes som ein blir god, er det beste. Så slik sett heng dei to i hop, forteller han til Kondis.

I serien "Min treningsfilosofi" er turen kommet til Audun Svartdal. Han har hatt en lang og god karriere som trener for langrennsløpere og skiskyttere, og i bladet kan du lese hva Svardal mener er aller viktigst når en skal lage en plan for sportslig framgang.

Ida Slorafoss er en av få norske løpere som kombinerer ultraløp og hestesport på høyt nivå. Nå er hun inne i forberedelsesfasen til VM 100 km som går i India 7. desember. I bladet får du lese hvordan både hun og hesten hennes trener.

I serien "20 kjappe" er turen denne gang kommet til Ane Appelkvist Stenseth som for første gang på lenge forbereder skisesongen uten å være på landslaget.

Et tema for dette bladet er inntak av næring for å prestere bedre. Ane Korsvold skriver om bruk av bikarbonat, mens Sven Kilander ser på hva økt inntak av karbohydrater kan gi av gevinst både på trening og i maratonløp.

Frida Byfulien fortsetter å fortelle om sitt treningsår. Etter en nedtur med brukket kne i sommer er hun i gang og løper igjen, og hvis det er noe sannhet i uttrykket om at motgang gjør sterk, så ligger Frida veldig godt an.

I spalten "Skadehjørnet" forteller fysio- og manuellterapeut Kristian Brynestad om hva som kan og bør gjøres dersom en har vært så uheldig å bådra seg hamstringstendinopati.

I serien "Min treningsverden" skriver Tor-Aanen Kallekleiv om hvordan ulike personlighetstyper kan tilpasse både trening og konkurranseplan til sin egen personlighet. "One size doesn't fit all".

Det nye nummerer byr også på reportasjer og tester. Sven Kilander har prøvd Adidas nye terrengultrasko, mens Else Husa har testa undertøy og lest to nye og aktuelle bøker som hun anmelder.

I Kondis nummer 7 finner du også småstoff, reportasjer, produktnyheter, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 7 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021.

Ser framover: Sjøl om sommertreningen ikke ble slik hun håpet på, så gleder Anikken Gjerde Alnæs seg til vinteren og skisesongen. (Foto: Marcus Liebold)