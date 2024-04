Sesongens tredje o-løp foregikk i Kanadaskogen, skogsområdet i Fyllingsdalen. Dette er et spennende terreng for orientering, men man får ikke noe gratis når man skal ta seg gjennom et landskap som har mye myr.

Resultatlisten viser at det 280 som kom i mål med en godkjent tid, i tillegg til 41 med status DSQ. En god del av disse er nok arrangørene som får godkjent dette som et tellende løp, men likevel mange som ikke fikk godkjent sine løp. Kanskje det skyldes at det er en del som finner ut at brikkene ikke har overlevd vinteren?

Arrangør var denne gangen Tryg BIL.

Løpet hadde start og mål i Spelhaugen, og de to lengste løypene gikk en tur rundt Svartatjern.

A-løypen

Den lengste løypen ble vunnet av Rune Nygaard foran Trygve Buanes og Kenneth Westerheim. Beste kvinner ble Silje Hauge, Helen Martinsen og Lise Christensen.

B-løypen

De tre beste menn her ble Helge Rosenlund, Åge Andersen og Jens Christian Eriksson. Beste kvinne ble Silje Smith-Johnsen mens Linn Kristine Gjesdal og Nina Soligard delte andreplassen på samme tid. Den ene i løper klasse D30B, den andre i D70B, så her konkurreres det på tvers av alle aldre.

C-løypen

Jevnt var det i hvert fall mellom de beste i C-løypen der veteranen Dagfinn Hole klokket i mål på beste tid, sekundet foran beste kvinne, Inger Birgitte Torbjørnsen.



Arne Johannesen slår av en prat med løypelegger Jan Haugland.

A-løype, 15 beste:

Plass Navn Klubb Tid 1 Nygaard,Rune OneSubsea 37:30 +00:00 2 Buanes,Trygve Høgskulen på Vestlandet BIL 38:56 +01:26 3 Westerheim,Kenneth Stord IL 41:34 +04:04 4 Serck-Hanssen,Håvard Varegg 42:15 +04:45 5 Schei,Vidar NHH BIL 42:50 +05:20 6 Hølleland,Bjørn Gard 43:05 +05:35 7 Stemme,Øistein Folkehelseinstituttet 44:02 +06:32 8 Johannesen,Arne Gular 48:27 +10:57 9 Torgersen,Rune Equinor BIL 49:55 +12:25 10 Hauge,Silje Hisøy Orienteringsklubb 50:58 +13:28 11 Hansen,Vemund Hordaveg BIL 51:35 +14:05 12 Martinsen,Helen Gular 51:48 +14:18 13 Rykkje,Sveinung Varegg 51:51 +14:21 14 Haugland,Helge Tiger SWECO BIL 53:38 +16:08 15 Hansen,Jan Petter Universitetet BIL 53:43 +16:13



Silje Hauge fra Hisøy Orienteringsklubb blir beste kvinne i den lengste løypen.

Sverre Ottesen var en av dem som tok seg fint igjennom A-løypen.

B-løype, 15 beste:

Plass Navn Klubb Tid 1 Rosenlund,Helge Equinor BIL 41:44 +00:00 2 Andersen,Åge Formatgruppen 44:12 +02:28 3 Eriksson,Jens Christian Haukeland Sykehus IL 46:16 +04:32 4 Tjelmeland,Magne Tjelmeland Friksjon 46:43 +04:59 5 Strand,Torgeir Hordaveg BIL 47:21 +05:37 6 Skarbø,Kjartan Eviny BIL 47:35 +05:51 7 Instanes,Daniel May Norconsult Bil 49:15 +07:31 8 Grieg,Vibeke Tefre Fana IL 49:52 +08:08 9 Pedersen,Atle Øverland Equinor BIL 50:04 +08:20 10 Smith-Johnsen,Silje Fisken BIL 50:05 +08:21 11 Tjelmeland,Birk Tjelmeland Friksjon 50:32 +08:48 12 Gjesdal,Linn Kristine Sparebanken Vest BIL 50:42 +08:58 Soligard,Nina Bergenslærerne BIL 50:42 +08:58 14 Barmen,Steinar Arkitektene BIL 50:46 +09:02 15 Braaten,Audun Haukeland Sykehus IL 51:01 +09:17



Øistein Paulsen, Bergenslærerne, har funnet den nest siste posten i B-løypen.

C-løype, 15 beste:

Plass Navn Klubb Tid 1 Hole,Dagfinn Bergen Engines BIL 27:15 +00:00 2 Torbjørnsen,Inger Birgitte Høgskulen på Vestlandet BIL 27:16 +00:01 3 Engan,Per Egil Posten BIL Bergen 27:36 +00:21 4 Fjeldstad,Anne Haukeland Sykehus IL 27:46 +00:31 5 Opheim,Øystein O. Kavli 27:52 +00:37 6 Bratteteig,Markus TurO-klubben Norge 28:18 +01:03 7 Halvorsen,Arne Bergen Kommune BIL 28:27 +01:12 8 Kocbach,Bjørg Universitetet BIL 28:34 +01:19 9 Sandvoll,Marte Mjeldheim Gneist 29:35 +02:20 10 Nybakk,Julie Nedreberg Haukeland Sykehus IL 30:02 +02:47 11 Zijerveld,Leo Universitetet BIL 30:16 +03:01 12 Bye,Roar Frontier 31:29 +04:14 13 Urdal,Gro Hege S. Høgskulen på Vestlandet BIL 32:23 +05:08 14 Dautheville,Adrian NHH BIL 33:13 +05:58 15 Thornes,Olav Bergenslærerne BIL 33:25 +06:10



Grete Lind løper for Haukeland Sykehus.

