Både 5 og 10 km, med og uten tidtaking, står på programmet når årets utgave av Christian Frederik-løpet arrangeres i Moss i morgen lørdag 17. august. I tillegg arrangeres også barneløp på 700 og 1400 m.

I skrivende stund er 635 påmeldt årets arrangement. Dette fordelt som 229 på 10 km, 127 på 5 km og 279 på barneløp.

Det er meldt sol og finvær og det er fremdeles mulig å melde seg på via arrangementets nettsider.

Løypene på 5 og 10 km er kontrollmålte.

Christian Frederik-løpet ble arrangert første gang i 2011. Etter avlysning i covid-årene 2020 og 2021, arrangeres løpet i år for 12. gang.

Program for lørdagen

​Kl. 12:00 Barneløp starter (kort løype)

Kl. 12:05 Barneløp starter (lang løype)

Kl. 12:45 Start for 5 km på Rabben

Kl. 13:30 Start 10 km på Verket - bak Verket Scene

Kl. 14:00 Premieutdeling for vinnerne

Kl. 14:30 Premieutdeling. Premier trekkes ut på startnumre. Alle har like gode vinnersjanser.



Start på 10 km i Christian Frederik-løpet i 2022. Det var den gang 268 som fullførte denne distansen. (Foto: arrangøren)