Mens den første utgaven i 2024 hadde tre distanser, 10 km, halvmaraton, maraton - og en trippel, er programmet betydelig utvidet med 3 km, 5 km og 50 km og spredt ut over tre dager den på den 546,5 meter lange innendørsbanen. Det betyr at 50 km er tilbake som i forgjengeren Bislett 50 km, men at trippelkonkurransen er tatt bort. Alle distanser har både maksimaltid og begrenset antall plasser.

Fredag går de to korte distansene, og lørdagen er viet de raskeste løperne med 0.45, 1.45 og 3.45 som tidskrav på henholdsvis 10 km, halv- og helmaraton. Dagen avsluttes med et elitefelt på 10 km og en innlagt «Indoor dream mile» invitational. Søndag er for grasrota der 50 km er lengste distanse i tillegg til maraton, halvmaraton og 10 km.

John Frisli Jahre var beste de som løp alle tre distansene, maraton, halvmarataon (bildet) og 10 km i forrige utgave. Neste år blir det ikke lagt opp til trippel . (Foto: Samuel Hafsahl)

Her er hele løpsprogrammet med deltakerbegrensininger og maks.tider:

Fredag 7. februar

17:15: 3 km - 50 plasser - makstid 00:15

17:45: 5 km - 75 plasser - makstid 00:25

18:25: 5 km - 100 plasser - makstid 00:45

Lørdag 8. februar

10:00: Maraton – 100 plasser – makstid 3:45

14:45: Halvmaraton – 100 plasser – makstid 01:45

17:00: 10 km – 75 plasser – makstid 00:45

18:15: 10 km ELITE – 50 plasser - makstid 00:37

19:15: Indoor Dream Mile - 15 plasser *

* Kvalifiseringskrav: Menn 4:00 på 1500m, Kvinner 4:30 på 1500m som må være oppnådd i løpet av 2024/2025

Søndag 9. februar

09:00: 50 km/Maraton - 150 plasser - makstid 05:00

14:15: Halvmaraton - 125 plasser - makstid 02:30

17:00: 10 km - 100 plasser - makstid 01:15

