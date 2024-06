Ragnhild Haukåen forsvarte fjorårets seier

For to år siden løp Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag for langt i løypa, og havnet til slutt på en andreplass. I fjor løp hun derimot helt riktig løype, og vant overlegent på ny løyperekord, 3.15.32. I år gjentok hun bedriften og vant nok en gang soleklart. Samtidig senket hun løyperekorden sin til sterke 3.11,11. Dette var altså hennes tredje start i løpet.



- Det var litt vått underveis, men ellers veldig fint løpevær. Det var passe varmt, fortalte hun til speakeren etter målgang.



Nummer to i mål ble Mina Etnestad, som løp på 3.28.34. Mathilde Ilebrekke fra Sandefjord løpeklubb ble nummer tre med 3.32.34.



Ragnhild Haukåen tok sin andre seier på rad, i sin tredje start. (Foto: Rolf Bakken)



De 5 beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 30055 Ragnhild Haukåen Sør-Vekkom Lauparlag K20 03:11:11 2 30036 Mina Etnestad K20 03:28:34 3 30068 Mathilde Ilebrekke Sandefjord løpeklubb - Dammen1182 K30 03:32:34 4 30214 Jenny Nesje K20 03:37:54 5 30212 Eva Gustumhaugen Lyn Ski K50 03:39:38



Magnus Bleken med seier i herreklassen

Mange kjenner sikkert Magnus Bleken fra Rudsbygd IL best som skiløper, men det går raskt unna uten ski på beina også. I dag vant han Birken fjellmaraton på 2.59.30.

- Det var litt klinete i løypa, men det var ikke noe annet å vente, fortalte han.

Og han hadde tydeligvis ingen store tanker på forhånd om at det kunne bli seier.

- Nei, jeg veit ikke hva jeg gikk for jeg. Det ble bare sånn, svarte Bleken på spørsmål om han gikk inn for å vinne i dag.

På andreplass kom Are Denstad fra Strjødals Blink Ski. Han løp på 3.03.31, mens Peder Myhre fra Team Fleischer Finans tok tredjeplassen med 3.03.42. Myhre startet hardt ut, og ledet med 18 sekunder etter første passering på Nevelvatn.



De 5 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 30260 Magnus Bleken Rudsbygd IL M30 02:59:08 2 30247 Are Denstad Stjørdals Blink Ski M30 03:03:31 3 30112 Peder Myhre Team Fleischer Finans M30 03:03:42 4 30201 Jonas Barlund M30 03:08:39 5 30220 Jens Ole Sætha Søre ÅL FunRun M30 03:12:17

Magnus Bleken vant herreklassen. (Foto: Rolf Bakken)





Peder Myhre startet hardt og ledet, men ble nummer tre til slutt. (Foto: Rolf Bakken)





Mathilde Ilebrekke ble nummer tre. (Foto: Rolf Bakken)