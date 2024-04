Perfekte forhold for løperne

Løpet, som fant sted på en "postkort-perfekt" dag med et idyllisk bakteppe, fristet til seg 173 deltagere fra hele landet. Løypa er kjent for å være variert, og den viste seg også som en krevende test for løperne. Men vinneren Opem, som er en trønder bosatt i Sogn, tok utfordringen på strak arm.

- Løypa er tyngre enn tidligere år, men også mer underholdende. Man fokuserer på omgivelsene i stedet for at man er sliten, fortalte han til Firdaposten etter løpet.

Opem, som har måttet lytte til kroppens signaler etter en prolaps i 2017, lot ikke dette sette en stopper for sine ambisjoner. Han vant soleklart på 33.51, tre og et halvt minutt foran Mads Knutsen fra Florø og Torstein Vonen fra Tambarskjelvar IL. De to kom i mål på henholdsvis 37.23 og 38.15. Jeanette Haugsbø (43.42), Madelen Hopen (48.39) og Mari Hansen (50.30) tok de tre øverste plasseringene blant kvinnene.



Alder ingen hindring

Håvard Stubhaug, som løper for FK Tempo, hadde som mål å bryte 50-minuttersgrensa. Tross en tøffere løype enn forventet krysset han målstreken til personlig rekord på 49:10, en tid han var svært fornøyd med. Arne Stubhaug, Håvards eldre bror, demonstrerte at alder ikke er noen hindring. Med en imponerende forbedring over tid, beviste NRK-fotografen at han har blitt raskere med årene. Etter å ha fullført løpet på 43:00, vant han sin aldersgruppe (50-59 år) foran Jan Grov (44.00) og Stig Solheim (44.21).



Arne Stubhaug (t.v. er eldst, men fortsatt raskest av de to brødrene. Denne helgen vant han klassen sin med tiden 43.00). Bror Håvard Stubhaug løp på 49.10. (Foto: Dag Frøyen / Firdaposten)



Resultater fra 5-kilometeren

På 5-kilometersdistansen var det Thomas Strømmen som vant med tiden 18.59. Ole Petter Løkkebø og Lars Bjørbæk tok de to neste plassene på pallen med løp på 19.11 og 20.36. Blant kvinnene var det Tora Haaland (29.38), Tori Førde Moen (31.03) og Beate Karstad (34.47) som var de tre beste.



Barneløp og vakkert terreng

Arrangementet startet med et barneløp rundt Lilleåsen, hvor alle deltagere fikk følelsen av seier med startnummer, medalje og forfriskninger ved målgang. Hovedløpene snirklet seg forbi flotte vann, bruer, og Sørstrand folkepark, hvor hav møter himmel i en nydelig symfoni.

Firdaposten:

Se video og bildeserie (+)



Resultater 10 km



Menn

Plass Bib Navn Klubb Klasse Tid 1 229 Rune Opem IL Dalebrand M40-49 33:51:00 2 220 Mads Knutsen Florø M30-39 37:23:00 3 202 Torstein Vonen Tambarskjelvar, IL M30-39 38:15:00 4 207 Didrik Andersson Bergen M21-29 39:07:00 5 224 Torje Bjørvik Norconsult as M30-39 42:27:00 6 236 Arne Stubhaug Førde IL M50-59 43:00:00 7 251 Ørjan Ørjansen Solheim Florø M21-29 43:13:00 8 237 Jan Grov Florø Løpeklubb M50-59 44:00:00 9 234 Stig Solheim Florø Tog IF M50-59 44:21:00 10 235 Frode Torvanger Laksevåg M30-39 44:57:00 11 214 Magnus Brandsøy FK Tempo M30-39 44:57:00 12 232 Frode Langedal Aune Flora CK M21-29 45:12:00 13 243 Herman Myren Grøndal Lærdal IL M50-59 45:37:00 14 212 Reginald Johnson Florø M50-59 46:59:00 15 247 Kristian Lyckander Florø M40-49 47:00:00 16 226 Svein Melheim Trimkara M60-69 47:12:00 17 245 Tore Øren Eikefjord IL M50-59 47:20:00 18 244 Arne Odd Løkkebø Eikefjord IL M50-59 47:27:00 19 213 Marius Karstad Hafrsfjord M30-39 47:48:00 20 252 Oskar Forsström Florø M21-29 47:54:00 21 203 Gunnar Helgås Florø M60-69 48:22:00 22 211 Stig Degvold-Jonstad Tambarskjelvar IL M30-39 48:26:00 23 233 Trond Wefring Florø M50-59 48:37:00 24 238 Emsud Dzelatic Flora CK M50-59 48:44:00 25 205 Ruben Siguenza Olden M50-59 48:56:00 26 249 Håvard Stubhaug FK Tempo M30-39 49:10:00 27 231 Erling Tore Karstad Ytre Fjordane Ettersøksring M60-69 50:00:00 28 240 Andre Høyset Eikefjord Idrettslag M50-59 51:56:00 29 228 Bjørnar Kristoffer Hovden Florø Tog IF / Fjordbase Velforening M40-49 51:59:00 30 216 Mathias Hauge Florø M30-39 52:01:00 31 217 Ole-Petter Aasen Olsen FK Tempo M30-39 52:53:00 32 225 Tore Havn Florø M60-69 54:35:00 33 241 Arne Olsen Aksello AS M60-69 55:02:00 34 230 Frode Vika Florø M40-49 55:58:00 35 218 Andreas Høyvik Florø M30-39 58:17:00 36 242 Kai Marius Rødningsby Vassenden M30-39 01:00:02 37 210 Rune Horgen Flora CK M50-59 01:00:11 38 250 Otto Svein Ramsdal Flora CK M60-69 01:01:13 39 222 Harry Marius Sund Florø M30-39 01:01:41 40 201 Børge Nordal Fjordbase Velforening M40-49 DNF 99 200 Ole Martin Gjerde Kleppestø M30-39 DNS 99 227 Stig Gjerde Florø M60-69 DNS



Kvinner

Plass Bib Navn Klubb Klasse Tid 43 246 Jeanette Haugsbø Gaular IL K30-39 43:42:00 44 219 Madelen Hopen Florø K21-29 48:39:00 45 221 Mari Hansen Sandane K30-39 50:30:00 46 209 Eli Hennøy Florø K30-39 52:37:00 47 208 Kristine Gustavsen Hansen Sandane K40-49 53:39:00 48 204 Hilde Victoria Knudsen Flora Cykleklubb K40-49 54:57:00 49 223 Ewy Moen Førde K50-59 01:02:51 50 206 Line Karstad Florø K30-39 01:03:21 51 248 Jeanette Kjellevold Aase Florø K30-39 01:04:09 52 239 Caroline Kringstad Florø K21-29 01:06:52 53 215 Elisabeth Sande SSF K30-39 01:11:02

Resultater 5 km



Menn

Plass Bib Navn Klubb Klasse Tid 1 310 Thomas Strømmen COP BIL M30-39 18:59 2 304 Ole Petter Løkkebø Førde M40-49 19:11 3 305 Lars Bjørbæk Florø Tog IF M40-49 20:36 4 306 Ola Hegrenes Førde IL M50-59 21:20 5 309 Tomas Bø Blindheim Fjordbase Velforening M21-29 22:20 6 302 Guri Line Brekke Førde IL Friidrett K18-20 22:26 7 303 Johannes Haaland Losnegard Stadlandet M12-13 23:20 8 314 Rune Holme Florø Tog IF M60-69 27:47:00 9 307 Nils Holme Hyen M60-69 28:13:00 10 312 Håvard Sund Florø M12-13 29:24:00 11 308 Erik Sund Florø M12-13 30:38:00 12 311 Hans Bjørn Kvalsvik Florø Tog IF / Ft&If M80+ 39:16:00

Kvinner