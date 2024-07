Reportasjen oppdateres med mer tekst og bilder i løpet av helga!

Awet Nftalem Kibrab (til venstre) og Senay Amleson Fissehatsion som begge har vunnet Krfatprovet tidligere hadde en felles plan i Trollhättan fredag. (Foto: Kjell Vigestad)

Herreklassen

Klubbkompisenene i Ullensaker/Kisa, Awet Nftalem Kibrab (til venstre) og Senay Amleson Fissehatsion, hadde avtalt å dele en eventuell rekordbonus på 22 500 svenske kroner i årets uygave av det 11.6 km lange løpet. Awet bidro sterkt til av Senay nærmet seg rekorden til kenyanske Sammy Kurui fra 2009 på 33:43, men etter hvert ble det både for varmt og for hardt alene for Senay som løp inn til klar seier på 34:14 foran 45-åringen Mustafa Mohamed fra Hälle IF. Awet kom inn på en klar 3. plass med 26:06.

Topp 10:

Pl Pl.cat Name Association Time 1 1 Senay Amleson Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL 34:14 2 2 Mustafa Mohamed Hälle IF 35:29 3 3 Awet Nftalem Kibrab Ullensaker/Kisa IL 36:06 4 4 Yonas Rezene Hässelby SK Medborgare Eritrea 36:45 5 5 John Börjesson Spårvägen Friidrott 36:51 6 6 Mikael Ekvall Strömstad löparklubb 37:12 7 7 Niklas Wiberg Hälle if 38:06 8 8 Anton Gustafsson Hälle IF 38:12 9 9 Gustav Runefors IFK Växjö 39:08 10 10 Linus Nygren Ulricehamns FK 39:10

Kvinneklassen

Emma Kirkeberg Mørk fra Hellas IF gjorde med unntak av de to terrengløpene i NM i Frognerparken i fjor høst og Furumomila i 2020, sitt første løp siden Hytteplanmila i 2019 da hun løp inn til klar 2. plass i Trollhättan på 42:18. Med det var hun 1:04 bak den svenske mesteren på maraton fra 2022, Hanne Lindholm (44) fra Eskilstuna Friidrott. Ned til Malin Agervig Kristiansson fra Hälle IF på 3. plassen ble det akkurat minuttet. Emmas mor, Grete Kirkeberg, hadde forøvrig løyperekorden som lød på 39:28 i 24 år i Kraftprovet fram til den ble slått med 12 sekunder i 2016 av etiopiske Etalemahu Zeleke Habtewold.

Også Angelica Karlsen fra Moss IL og Silje Eklund fra Raufoss Friidrett sikret seg topp-10 plassering, og Åse Klinkenberg fra Jevnaker IF havnet så vidt utenfor med sin 11. plass,

Emma Kirkeberg Mørk på oppløpet i Kraftprovet fredag. (Foto: Kjell Vigestad)

Topp 11:

Pl Pl.cat Name Association Time 17 1 Hanna Lindholm Eskilstuna Friidrott 41:14 23 2 Emma Kirkeberg Mörk IF Hellas Norge 42:18 33 3 Malin Agervig Kristiansson Hälle IF 43:18 42 4 Liduina van Sitteren Örebro AIK 44:11 47 5 Angelica Karlsen Moss IL 44:34 52 6 Silje Eklund Raufoss Friidrett 45:06 63 7 Isabellah Andersson Hässelby Sk 46:03 70 8 Elmina Saksi Tjalve FIF 46:49 75 9 Julia Jonasson Trollhättan 46:58 79 10 Jessica Bengtsson Majornas IK 47:27 85 11 Åse Klinkenberg Jevnaker IF/Hytteplan Sport 47:46

