- Løypa er kvalitetssikret og målt opp på nytt, og er som tidligere. Det er meldt godt sommervær, og vi ønsker alle hjertelig velkommen til Kongsvinger og løpet langs og over Glommas bredd, inviterer Uno Arnesen i Byen Vår som arrangerer løpet i samarbeid med Bedriftsidretten.

Sentrumsgateløpet med start og mål på Rådhusplassen er en idrettslig byfest ved St. Hans-tider som ble etablert i 2010 og har blitt arrangert hvert eneste år siden. Ved siden av det sportslige tilbudet er det kremmertorg på Rådhusplassen, tilbud i butikkene, diverse barneaktiviteter og dermed ekstra liv og røre i gatene.

Uno Arnesen viser fram årets t-skjorte og ønsker velkommen til byen. (Foto: arrangøren)

I motsetning de fleste løp holdt arrangørene liv i Sentrumsgateløpet med strenge korona-restriksjoner både i 2020 og 2021. Ikke bare ble det holdt liv i arrangement, men det ble notert tidenes beste deltakelse i aktive klasser med 229 i mål i 2021 - trolig pga. av mangel på løp under pandemien.

De tre siste årene har oppslutningen vært noe lavere med 120-140 løpere ganske likt fordelt på 5 og 10 km. Med den løpebølge vi opplever i år ligger det an til økt deltakelse i det publkumsvennelige løypa på nøyaktig 5 km som slynger seg som et åtte-tall på gang-og sykkelstier på begge sider av Glomma.

Pokaler på rad og rekke på Rådhusplassen. Det er p remie til de tre beste i hver klasse på 10 km og de 3 beste herrene og damene på 5 km i tillegg til medalje til alle som fullfører. (Foto: arrangøren)

Løyperekorder:

10 km menn 2020: Senay Fissehatsion, IK Tjalve 30:40

10 km kvinner 2018: Karoline M. Guidon, IL Trysilgutten 35:43 og Heidi D. Pharo, Bøler IF 35:43

5 km menn 2010: Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve 15:14

5 km kvinner 2019: Ida Bergsløkken, Royal Sportsklubb 17:49

Starttider

Sentrumsgateløpet innledes med barneløp i Byparken kl. 11 der man kan melde seg på rett gør start og med medaljer til alle. Starten for 5 km går kl. 12, og 10 km kl. 13.

Les mer om Kondis kvalitetsløp her: Kvalitetsløps-K-en skal være en dokumentasjon på at et løp har høy standard

Mer info:

Løpets nettsider

Løpets facebookside

Samleside for Sentrumsgateløpet på kondis.no med reportasjer, bildr og resultater 2010 - 2024.