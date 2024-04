En drøy måned etter at Hamarkaursellen Vinter ble avsluttet “på topp” ved Prestrudhallen, kan løpere og mosjonister på østsiden av Mjøsa gjøre seg klar til en ny sesong med ti løp annen hver tirsdag helt fram til begynnelsen av oktober. Det betyr at Innlandet Bedriftsidrettskrets sørger for at et løpstilbud ruller og går hver måned gjennom hele året med unntak av i juli måned.

Hamarkarusellen handler ikke bare om å krysse målstreken, men om å finne løpegleden. Uansett om du er nybegynner eller en erfaren løper, er dette stedet hvor du kan finne din lidenskap for løping. Det er ingen hemmelighet at den enkleste måten å være aktiv på er sammen med andre. Så ta med deg venner eller kollegaer og gjør en fast tirsdags-avtale!

Marit Amdal er viser alltid løpeglede, og her sprudler den blide sørlendingen etter å ha gjennomført sesongstarten i Hamarkarusellen i fjor. (Foto fra Hamarkarusellens facebookside)

Det lønner seg å melde seg på alle ti løpene som da koster kun 900 kr om du er medlem eller 1200 kr om du ikke er medlem av Bedriftsidretten Innlandet. (Medlemskap koster 150 kr pr. år.) Det er også mulig melde seg på hvert enkelt løp for 110 kr (medlem) og 135 kr (ikke medlem). Du kan selvsagt delta uten tidtaking også, og da koster det 60 kr.

Alle som melder seg på hele karusellen før det første løpet 23. april og kommenterer på Facebook eller Instagram er med i trekningen av et gavekort fra HOKA til en verdi av 2500 kr. Vinneren trekkes rett etter løpet ved Norsk Tipping!

Kart og profil for Tipperunden.

