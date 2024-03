Det kan forventes både tørre og våte partier alt etter vær og temperatur dagene før løpet. Start og mål er på Skibladnerbrygga, og 10 km gjør to runder bortom Domkirkeodden med drikkestasjon ved vending.

10 km har start kl 11 og 5 km kl 13. Det er premie fra HOKA til raskeste løper på både 5 km og 10 km i dame- og herreklassen. I tillegg er det to uttrekkspremier fra HOKA og to fra H3 Hamar. Alle som fullfører feires som vinnere og mottar medalje når de kommer i mål.

Neste påmeldingsfrist er søndag 31. mars da startkontingenten økes med 50 kr.

Påmelding og deltakerliste

Thomas Asgautsen løp fra alle i den aller første og vinterlige utgaven av H3 Hamar Hoka Vårløp i 2019. (Arrangørfoto)

Tidligere vinnere:

Hanne Mjøen, Maridal, Lillehammer IF og Thomas Asgautsen, Spirit Stavanger Friidrettsklubb vant førsteutgaven av løpet i 2019 på henholdsvis 35:43 og 31:31 da 128 løpere gjennomførte 10 km som var den eneste distanse i premieren.

I andreutgaven økte deltakelsen til 162 fordelt på 116 på 10 km og 46 på 5 km. Eli Gjermundshaug Pedersen løp mila på 37:36 som beste kvinne, mens Mikkel Blikstad Thomassen fra IK Tjalve var klart best av herrene med 33:18. På 5 km var Andrea Brække fra Hamar IL beste kvinne med 18:44, og Elmer Mulleri Skalle gjorde unna en runde på 15:42.

I fjorårets løp måtte løypa legge om pga. is på stiene over Domkirkeodden slik at løypa ble ca. 100 meter lenger pr. runde. Endre Hjelseth (36:33) og Esther Innselset (41:19) var best av 70 løpere på 10 km i sesongpremieren. Mikkel Blikstad Thomassen vant 5 km på sterke 15:08, og Vilde Antonsen var også suverene blant kvinnene med 18:12 på en runde. For e år siden var det 140 påmeldte og 111 som stilte til start på løpsdagen.

Årets påmeldingstall er lovende med 75 påmeldte på 10 km og 40 på 5 km to uker før løpedagen.

