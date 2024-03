Flere norske løpere hadde meldt seg på helgens halvmaraton i Warszawa, Polen, og raskest av dem alle var Sigrid Jervell Våg. For seks uker siden løp hun Barcelona halvmaraton på 1.12.42. Denne helgen i Polen senket hun den tiden med 73 sekunder, og kan nå bokføre ny pers på 1.11.39. Tiden holdt til femteplass.

- Dette går riktig vei. Jeg lå lenge på tredjeplass og det var bittert å innse at jeg var for kake i beina til å henge med to jenter og en fartsholder da de jogga lett forbi med tre kilometer igjen, skriver hun på sin egen Stravaprofil.



10 norske herrer under 1.30

Sigrid Jervell Våg var eneste norske kvinne høy oppe på resultatlistene i Polen. Det var med andre ord flere norske menn som hadde tatt turen. Best av dem ble Joachim Tranvåg som løp på 1.13.46. Det holdt til 78. plass i herreklassen. Nest best av de norske herrene ble Aleksander Jaeger med 1.14.00, mend Hans Christian Aarnes ble tredje best med 1.14.18.



Tysk og belgisk seier

Det var belgiske Fabienne Königstein som vant kvinneklassen med sitt løp på 1.09.32, noe som var ny bestenotering på distansen for hennes del. 14 sekunder bak fulgte en annen tysk kvinne, Domenika Mayer med 1.09.46. Ukrainske Marina Nemchenko tok tredjeplassen med 1.11.13. Det var hun og en annen ukrainer, Viktoria Kaliuzhna, som passerte Jervell Våg med 3 kilometer igjen til mål.

Beste herre ble belgiske Dorian Boulvin som vant med 1.01.58. For to uker siden løp han til pers på 1.01.25 i hjemlandet. Polske Mateusz Kaczor tok andreplassen i Warszawa med 1.02.06, mens tyrkiske Polat Kemboi Arikan ble nummer tre med 1.02.10.



Kvinner

Plass BIB Navn Nasjon Klasse Tid 1 F1 KÖNIGSTEIN Fabienne GER K30 01:09:32 2 F4 MAYER Domenika GER K30 01:09:46 3 F2 NEMCHENKO Marina UKR K20 01:11:13 4 F7 KALIUZHNA Viktoria UKR K30 01:11:16 5 F3 VÅG Sigrid Jervell NOR K30 01:11:39 6 111 JACKIEWICZ Monika POL K30 01:12:05 7 113 JARZĄBEK Sabina POL K30 01:12:42 8 F5 BADO Aurora ITA K20 01:12:58 9 114 BAŃKOWSKA Anna POL K30 01:13:17 10 169 NIEMYJSKA Beata POL K20 01:14:15

Menn

Plass BIB Navn Nasjon Klasse Chip time 1 M7 BOULVIN Dorian BEL M20 01:01:58 2 101 KACZOR Mateusz POL M20 01:02:06 3 M1 ARIKAN Polat Kemboi TUR M30 01:02:10 4 M2 TEKLEBRHAN-BERHE Filmon GER M20 01:02:42 5 M9 BARRIOS Juan Luis MEX M40 01:02:43 6 104 ROGIEWICZ Andrzej POL M30 01:03:46 7 102 KARBOWIAK Kamil POL M20 01:03:47 8 M10 RAILEANU Maxim MDA M30 01:03:48 9 M5 SHAFAR Vitaliy UKR M40 01:03:49 10 11901 LEWIS Ciaran GBR M20 01:05:17 ...78 9627 TRANVÅG Joachim NOR M30 01:13:46 ...82 10995 JAEGER Aleksander NOR M20 01:14:00 ...85 4196 AARNES Hans Chr. NOR M40 01:14:18 ...108 10697 LIEN Ole Christian NOR M40 01:15:45 ...154 15489 SAMDAL Tord Henrik Ohlsson NOR M30 01:17:47 ...571 2562 ZIOLKOWSKI Marek NOR M40 01:25:47 ...602 12511 THORSEN Jorn NOR M50 01:26:20 ...663 11669 HAUKELI Halvor NOR M40 01:27:01 ...885 9199 SEBU Thomas NOR M30 01:29:11 ...902 9125 UTSOGN Runar NOR M20 01:29:19