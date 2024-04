Årets utgave av Skarverennet har blitt innstilt på grunn av utfordrende værforhold, med snøbyger og kraftig vind. Arrangementet tok en beslutning om å avbryte rennet for å sikre deltakere og funksjonærer.

Deltakere som hadde nådd den første drikkestasjonen i Lengjedalen, blir guidet tilbake til Finse, mens de som ikke hadde kommet så langt blir eskortert ned til Ustaoset. For å håndtere situasjonen effektivt har Skarverennets organisatorer holdt tre tog ved Finse stasjon for å transportere deltakerne trygt tilbake. For å assistere i evakueringen fra fjellet, er det satt i verk en omfattende operasjon bestående av en scooterpatrulje og beltevogner.

Totalt sett er det omtrent 70 scootere, 2 beltevogner, og 5 oppvarmede telt klare til å hjelpe, støttet av 115 medlemmer fra Røde Kors samt helsepersonell som er strategisk plassert i fjellområdet. Politiet bistår også i dette sikkerhetstiltaket, alt satt i verk for å garantere at alle blir ledet sikkert ned fra fjellet under de rådende forholdene.



Foto fra fjellet: Arne Dag Myking