Skarverennet er et renn som har en egen klang for mange skiløpere: det er en slags hyllest til både høyfjellet og skigåingen, og har i alle år vært et veldig populært renn. Dette er et renn som er både for turgåere, mosjonister og eliten.

Årets utgave av Skarverennet er samtidig en markering av at rennet i år fyller 50 år.

Skarverennet var, som mange andre idrettsarrangement, avlyst under pandemiårene, men har klart å få deltakerne tilbake til skiløypene mellom Finse og Ustaoset.

I fjor var deltakerne i Skarverennet ekstra heldige med været. Og været er nettopp et sjansespill for et skirenn i høyfjellet. Rennet ble avlyst i 2018 på grunn av sterk vind, og året etter ble det arrangert i sterk motvind med regnvær. Deretter kom pandemien og avlyste rennet to ganger. Men kanskje nettopp derfor føler deltagerne seg heldige hvis de får fint vær?

Værvarselet for i morgen ser i hvert fall brukbart ut: nysnø og kaldt vær, men med litt nordavind, som altså blir medvind. Og kanskje titter solen frem utpå dagen.

Kondis skal følge rennet og kommer med rapporter fra hvordan det gikk i turklassene. Og med mange bilder fra turen over fjellet.



Værvarsel for Ustaoset 20. april. Det er målgang for Skarverennet på Ustaoset. Det er et brukbart værvarsel: kaldt vær ødelegger ikke skiløypen, og kanskje kommer solen etter hvert. Litt vind blir det, men mest som medvind.

Les om fjorårets Skarverenn:

og