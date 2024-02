17 av deltakerne dro gjennom den korte løypa og de resterende 3 valgte den lange.

Frode Jensen (500) fra Team Tempo, løp første runde sammen med sin sønn, Sondre Jensen, før han satte opp farten og kom inn på gode 53.28. Med det ble han beste mannlige løper. Her ble ikke uventet Caroline K. Andersen (502) fra Kristiansand løpeklubb beste dame med 50.28.





Frode og Sondre Jensen. (Foto: Ivar Gogstad)





Caroline K. Andersen ble beste dame på 10 km. (Foto: Ivar Gogstad)

På den korte etappen var det ikke uventet at Morten Bentsen (404) fra Herreklippen, var raskest med gode 13.38. Beste dame ble Mari M. Kristensen (458) fra Søgne IL med 15.18.





Morten Bentsen var raskest på den korte løypa. (Foto: Ivar Gogstad)





Mari M. Kristensen var raskeste kvinne på den korte løypa. (Foto: Ivar Gogstad)



Ingen gater var ryddet. Det vil si - rett før start kom en enslig liten shoveldoser og tok unna noe av snøen foran KIF-huset, slik at starten kunne gå på fortauet istedenfor i gaten som ikke var ryddet overhodet. Løypen gikk opp Østre Ringvei, Snorres vei og ned Tegleverksveien og deretter Nye Tegleverksveien forbi Arena sør og tilbake. 10 km hadde tre runder.

Nå blir det et lite opphold og siste løp vil være i Mandal 2. mars - Vel møtt.



Se resultater her (pdf)