Årets løp går laurdag 15.juni. Samme dag er det også både Ståk i Skjåk og Korstemne, så denne dagen blir det liv i Bismo sentrum.

Målgang blir ved grensa til Breheimen nasjonalpark, 1100 meter over havet. Sjølve løpet er på 700 høgdemeter. Løpet vart ikkje arrangert i fjor, men er altså tilbake igjen i år, og eldsjelene i Skjåk IL ønskjer no at løpet skal blomstre.

Nytt av året er «Flækøyhøe Upp Light». Dei som ynskjer det kan væra med i løpet, men med målgang på Øvre Flaten på ca. 620 moh.

Med seg på laget har arrangørane Skjåks eigen motbakkeløpar Simen Teigum Slettede. Han vann mellom anna Ledenløpet og også halvmaraton i fjorårets Skåbu Fjellmaraton.

Rekord dameklassa: Ingeborg Synstnes Hole 35:39

Rekord herreklassa: Geir Steig 31:02



Fra Flækøyhøe upp 2016. (Foto: Lars Kurt Haugen)

Med fantastisk natur, nasjonalparkar og høge fjell på alle kantar er Skjåk et naturlig sted for motbakkeløp.