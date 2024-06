Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Kondis har vært på treningsleir med blinde og svaksynte løpere i SK Vidar, og sommernummeret av Kondis blir vi kjent med flere av utøverne i gruppa og den omstillingen de måtte gjennom da synet ble svekka eller borte. Vi får også møte en del av ledsagerne som var med på leiren, og om vi skal prøve oss på en oppsummering, så ser den ut til å være at løpsgleden var stor i begge grupper.

Løpsglede har også bare 17 år gamle Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson mye av. Jenta som løper for Ull/Kisa, ble kåret til årets norske juniorløper for 2023, og i år har hun løpt enda fortere med blant annet 4.11,43 på 1500 m. Sesongens store mål er U18-EM i Slovakia der hun er kvalifisert på både 800, 1500 og 3000 m, men antakelig må velge én distanse.

Litt eldre, men nesten like lovende er samboerparet Selma Løchen Engdahl og Petter Myhr. De satser på hver sin idrett – løping og langrenn – og støtter hverandre i satsinga på å bli enda bedre enn det de allerede er. Selma ble norsk mester i terrengløp i vår, mens Petter slo til med bronse på femmila i NM i vinter.

I serien "Min treningsfilosofi" er turen kommet til Gunhild Halle Haugen som drar veksler på de erfaringene familien har opparbeida seg gjennom tre generasjoner. Hennes far, Per Halle, har sjuendeplass fra OL, mens Gunhild har deltatt i både EM, VM og OL med sin far som trener. Nå fører hun arven videre og trener både sine egne barn og en rekke andre ungdommer i Sandefjord. Hvordan treninga legges opp, får du vite i juni-nummeret av bladet.

Cato Thunes kommer med del tre av sin rapport om hvordan høydetrening i form av høydetelt har slått ut på formen. Det gikk helt som han hadde håpet på, og i dette nummeret forteller han om hvordan han og trener Sindre Buraas legger opp treninga for å komme tilbake etter smellen.

Ernæringsfysiolog Ane Korsvold skriver om hvordan utøvere med diabetes best kan legge opp både trening og kosthold for å få mest mulig glede og utbytte av treninga.

Frida Byfulien forteller om både opp- og nedturer i sin jakt på gode løpstider, og hun er klar på at tålmodighet er en viktig egenskap, ikke minst når ting ikke går som planlagt.

I spalten "Skadehjørnet" forklarer fysio- og manuellterapeut Kristian Brynestad om hva en bør gjøre hvis en er uheldig å få skade i akillesen (akillestendinopati).



I serien "Min treningsverden" skriver veteranløperen Alf B. Dahl om hvordan det gikk da han skulle trappe ned treninga og satsinga etter at han hadde nådd målet om å løpe maraton under 3 timer som 68-åring. Det viste seg å ikke være helt enkelt ...

Etter at det de siste åra har vært mye fokus på karbonsko, har Kondis testa fire par løpesko uten avstivende plate. To par treningssko og to par farts-/konkurransesko ble testa opp mot hverandre, og i bladet får du vite hvordan duellene endte.

I bladet finner du også tester av rulleski med tilbehør og tøy som egner seg for både løping og rulleski. Og har du planer om en vandretur i sommerferien, kan du kanskje få inspirasjon fra Anne Lindmos bok "Min tur" som er anmeldt.

I sommernummeret finner du også småstoff, reportasjer, produktnyheter, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 5 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021.

Medlemmene kan forvente å få papirutgaven av nr. 5–2024 i posten i løpet av uke 25. Er du ikke allerede Kondis-medlem, så er juni-nummeret av Kondis bare én av mange gode grunner til å bli det:



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra og med 1999 til og med 2015 kan du se og lese smakebiter av herfra.





Glad gjeng: Det er flott vær og gode løpeforhold under SK Vidars treningsleir i Spania i slutten av apri. (Foto: Marianne Røhme)