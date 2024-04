Det var mer eller mindre perfekt vær for løping da starten gikk for den 128. utgaven av Boston maraton klokken 15:30 mandag. Ved start i Hopkinton viste temperaturmåleren behagelige 13 grader, og himmelen var overskyet. Utover løpet var det varslet en økning opp mot 17-18 grader.

Løypa i Boston er ikke kjent for å være den flateste. Den tyngste delen kommer utvilsomt i andre halvdel av løypa, hvor det ligger 4 motbakker mellom 25 og 33 kilometer. Men både starten og avslutningen har en mer eller mindre jevn nedoverbakke á rundt 7 kilometer.



Sondre Nordstad Moen på 12. plass

Vår bestemann var godt med i lang tid i Boston denne dagen. Ved passering halvmaraton var han kun 49 sekunder bak de som lå på andreplass i løpet. Han var på et tidspunkt også oppe på en 8. plass. Men, det ble nok veldig tungt på slutten. Han løp i mål på 2.11.18.



Sondre Nordstad Moen fra VM i Budapest 2023. (Foto: Arne Dag Myking)



Løpsutvikling for de beste herrene

Som vanlig ble det full spurt ut fra start for en av løperne. Det er etter hvert blitt et velkjent fenomen at noen ønsker noen minutters berømmelse og oppmerksomhet ved å ta ledelsen ut fra start. Denne gangen var det en japansk løper som fikk gleden av å lede Boston maraton i 10 minutter, før han ble hentet inn av feltet.

Et samlet tetfelt passerte 5 km på 14.21, men like etter fikk en av favorittene, Sisay Lemma fra Etiopia, en luke som stadig økte. Lemma vant Valencia maraton på ny løyperekord i desember, med 2.01.48. Etioperen passerte 10 km på 28.28, og hadde da 25 sekunder bakover til resten.

En fortsatt like sprek Lemma passerte halvmaraton 1.49 foran nestemann, på den meget sterke tiden 1.00.19. Den kanskje største forhåndsfavoritten, kenyanske Evans Chebet, hang fint med i tetfeltet bak Lemma, og passerte halvveis på 1.02.08. I den gruppa lå også kenyanerne Albert Korir, C. Kotut, John Korir og etiopiske Haftu Teklu. Gabriel Geay lå ytterligere 8 sekunder bak.

Sisay Lemma fortsatte å øke avstanden bakover i noen kilometer, men så snudde trenden. Det var på et tidspunkt nærmere tre minutter i favør Lemma, men ved passering 35 kilometer var man nede i 2.16. I gruppe to lå nå John Korir, Chebet og Albert Korir.

Trenden fortsatte. Med 3,5 kilometer til mål hadde Chebet og John Korir kvittet seg med resten, og de nærmet seg Lemma i front. Avstanden var kommet ned i 1.30. Det begynte med andre ord å se litt skummelt ut for Lemma, som løp offensivt i Boston i dag, men målgang var såpass nært at det gikk bra.

Sisay Lemma vant årets Boston maraton med 2.06.18. Esa Mohamed avsluttet meget sterkt, hentet Korir og Chebet, og tok andreplassen med 2.06.58. EVans Chebet ble nummer tre med 2.07.22.

- Jeg hadde tro på at jeg kunne ta seieren i dag, men det er mye opp og ned etter 30 kilometer i denne løypa. Jeg følte meg fin første halvdel, men bleveldig sliten etter hvert. Ettersom det ikke var noen fartsholdere her, så ville jeg starte litt hardt. Det viste seg at ingen fulgte med, så det havnet jeg alene, sa vinneren etter målgang.



De fem beste

Plass BIB Navn Nasjon Tid Bak 1 2 Lemma, Sisay Etiopia 2.06.17 2 8 Esa, Mohamed Etiopia 2.06.58 0.41 3 1 Chebet, Evans Kenya 2.07.22 1.05 4 7 Korir, John Kenya 2.07.40 1.23 5 14 Korir, Albert Kenya 2.07.47 1.30 …12 10 Moen, Sondre Nordstad Norge 2.11.18 5.01

Løpsutvikling for kvinnene

I kvinneklassen var det Hellen Obiri som fikk mye av oppmerksomheten på forhånd. Dette til tross for at hun kun hadde den 16. beste maratontiden på forhånd. Men Obiri vant i fjor, og mange regnet henne som den største favoritten også i år.

Det var lite som skjedde i kvinnenes felt den første halvdelen av løpet. 5 kilometer ble passert på 16.37, 10 kilometer på 33.27 og halvmaraton på 1.12.33. Og fortsatt var det 20 kvinner med i tetgruppen da løpet var halvløpt. Og det skjedde lite på de neste kilometerene også. Hellen Obiri var med i tet, men det var også de amerikanske damene Sara Hall og Emma Bates. To løpere som har bestetider på henholdsvis 2.20.32 (2020) og 2.22.10 (Boston i fjor).

Vi måtte helt til passering 30 kilometer og de noe mer kuperte delene av løypa, før vi begynte å se mer luft mellom løperne. Men derfra og ut ble det naturlig nok mer action i feltet. Amerikanske Emma Bates hadde fått en tre sekunders ledelse ved denne passeringen, men det holdt ikke lenge, og det kostet i tillegg mye. Fem kilometer senere var feltet samlet i front, men Bates hadde falt tilbake og lå 25 sekunder bak.

Etter 37 kilometer hadde det virkelig begynt å skje mye. Obiri, Kiplagat, Lokedi, Edesa og Diriba hadde da fått en fin luke bakover. Ytterligere et par kilometer senere hadde Kiplagat fått kjenne på syren, og det skulle stå mellom Obiri og Lokedi.

Det var jevnt mellom de to inntil det gjenstod et par kilometer. Da var det fjorårets vinner Hellen Obiri som satte inn støtet, og sikret seg seieren foran Lokedi. Vinnertid ble 2.22.37.



De fem beste kvinnene

Plass BIB Navn Nasjon Tid Bak 1 101 Obiri, Hellen Kenya 2.22.37 2 121 Lokedi, Sharon Kenya 2.22.45 0.08 3 110 Kiplagat, Edna Kenya 2.23.21 0.44 4 119 Diriba, Buze Etiopia 2.24.04 1.27 5 108 Teferi, Senbere Etiopia 2.24.04 1.27

Sondre Nordstad Moens løp

Nordstad Moen har vist stigende form den siste tiden, og det var knyttet stor spenning til hvordan han ville gjøre det i Boston. Og Nordstad Moen hang godt med i starten. Ved passering 5 kilometer lå han 30 sekunder bak teten, på en fart som tilsvarte norsk rekord. Men da skal man altså huske at den første delen av løypa har en snill profil. 10 kilometer ble passert på 29.47 på en tiendeplass, og Nordstad Moen holdt farten stabil. Snitthastigheten lå på 2.59 på disse første 10 kilometerene.

Ved passering halvmaraton holdt han fortsatt mer eller mindre samme fart, og noterte 1.02.57 ved passering og en pace på 3.00 per kilometer.

Videre begynte han å tape noe fart. Ved passering 25 kilometer lå han på 3.02-fart. På 30 kilometer hadde snittet falt til 3.06, før det falt til 3.23 ved passering 33.8 km. Men husk igjen på løypeprofilen. Nordstad Moen var her inne i den mer kuperte delen av løpet. Videre passerte han 35 kilometer på 1.46.14. Snitthastigheten fra start og opp til dette punktet var 3.04. Men, Nordstad Moen, som var 49 sekunder bak andreplassen ved passering halvveis, fikk det tungt på slutten.

I mål løp vår beste mann inn til 12.plass med tiden 2.11.18, fem minutter og ett sekund bak den etiopiske vinneren.



Sondre Nordstad Moens passeringer

Passering Tid Pace Plass 5 km 14.53 2.59 14 10 km 29.47 2.59 14 21,1 km 1.02.57 3.00 10 25 km 1.14.45 3.02 10 30 km 1.30.13 3.06 8 33,8 km 1.42.31 3.23 35 km 1.46.14 3.06 9 37 km 1.52.56 3.20 40 km 2.03.23 11 Mål 2.11.18 12

Flere norske resultater (halvveis i løpet)

Kondis kommer tilbake med en egen sak om de norske løperne som konkurrerte i Bostons gater. Halvveis hadde Sven Kilander den nest beste norske tiden (bak Nordstad Moen). 47-åringen fra Oslo passerte her på 1.13.25. Erik Hill var tredje beste nordmann med 1.14.34 halvveis. Beste kvinne var her Ingrid Eriksen, som passerte på 1.24.54, og Hilde Losgard Landheim som var gjennom punktet på 1.28.27.