I en melding på sin Facebook-konto skriver Stian Angermund i dag, 1. januar, at han har fått et tilbud om forlik fra det franske antidopingforbundet, og at doping-utestengelsen de gav ham kan oppheves umiddelbart.

Stian Angermund ble verdensmester i fjelløp både i 2022 og 2023.

23. august 2023 vant han prestisjeløpet Orsières-Champex-Chamonix i Frankrike, og som vanlig etter seire avla han en dopingprøve. Den 20. oktober det året fikk Stian en melding fra det franske antidopingforbundet om at denne prøven hadde inneholdt det forbudte stoffet chlortalidone. Dermed ble han suspendert fra alt, både konkurranser og sin praksis som treningsveileder. Han mistet etter hvert også sine sponsorer.

Chlortalidone er en vanndrivende blodtrykksmedisin som kan brukes til å kamuflere andre forbudte stoffer.

Ekspertuttalelse støtter Stian Angermunds versjon

I dagens melding skriver Stian Angermund at hans sak er vurdert av professor Dr. Michel Audran på vegne av det franske antidopingforbundet.

Professor Dr. Michel Audran konkluderer:

«En terapeutisk dose klortalidon tatt 10 til 20 dager før konkurransen virker usannsynlig, spesielt hvis, som det fremgår av Dr. Villumsens rapport, utøveren deltok i en konkurranse 25 dager før. Jeg kan ikke se hvilket dopingscenario (stoff, antall administreringer) som kunne blitt brukt i løpet av 5-10 dager etter den konkurransen som utøveren ville ha forsøkt å maskere med klortalidon. Videre, gitt atletens kunnskap om doping, ville de ikke ha valgt klortalidon, vel vitende om at elimineringen er veldig sakte.»

«Dermed er det sannsynlig at prøven har blitt forurenset nær eller under konkurransen.»

(Oversatt fra engelsk av Kondis)

Stian Angermund skriver videre at han hadde håpet på en klar renvasking for dopinganklagene:

– Jeg hadde håpet på et «No Fault»-resultat (null utestengelse), ettersom jeg har gått gjennom en iherdig undersøkelse for å finne kilden til forurensningen og bevise mitt engasjement for ren sport. Dessverre har prosessen vært treg, og de rigide antidopingreglene gjør det nesten umulig å unngå et forbud hvis du ikke finner kilden, uavhengig av alle andre bevis, skriver Stian.

– Dessverre har jeg mistet mange av sponsorene mine, inkludert Asics, noe som har resultert i tap av lønn og løpsbonuser siden OCC 2023.

– Til tross for dette sikter jeg mot et sterkt 2025, med nye muligheter, nye mål og forhåpentligvis nye sponsorer?

– Jeg er dypt takknemlig for den utrolige støtten fra dere alle.

– Jeg står fortsatt ved min erklæring om at jeg ikke bruker noen medisiner eller kosttilskudd, avslutter Stian Angermund sin melding på Facebook.

Kondis intervjuet Stian Angermund i 2023

Kondis hadde et intervju med Stian Angermund som hovedsak i Kondis nummer 7. 2023. Dette ble sendt ut til Kondis-medlemmene den 26. oktober, uten at vi kjente til dopingutestengelsen som Stian hadde mottatt den 20. oktober.

Først i februar 2024 gikk Stian ut med informasjon om at han var utestengt på grunn av en dopinganklage, i et intervju med NRK.