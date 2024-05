Triumf for Sylvia Nordskar

Den norske terrengløperen Sylvia Nordskar leverte en imponerende prestasjon i Zegama-Aizkorri Marathon 2024. Nordskar tok ledelsen tidlig i løpet og beholdt den gjennom de utfordrende stigningene og tekniske nedoverbakkene i det baskiske landskapet. Hun krysset mållinjen på 4.29.12, nesten seks minutter foran nummer to, Malen Osa fra Spania.

- Jeg er verdens lykkeligste jente! Da jeg tok ledelsen, visste jeg at jeg måtte fokusere på mitt eget løp og ikke tenke på konkurrentene. Stemningen underveis var fantastisk og hjalp meg virkelig til å pushe hardt helt til mål, sa Nordskar etter løpet.





En meget lykkelig løper. (Foto: @leo_rsl / Golden Trail Series)

Seieren er hennes første triumf i Golden Trail World Series, og prestasjonen var rett og slett en enorm demonstrasjon av styrke og utholdenhet. Suksessen i Zegama kommer etter en imponerende sesong, som blant annet inkluderer en seier i K42 Canaras Marathon i fjor.





At Sylvia Nordskar følte på god stemning underveis er lett å forstå. (Foto: @leo_rsl / Golden Trail Series)



Spennende utvikling i kvinneklassen

Det var et sterkt felt som deltok i kvinneklassen under årets Zegama-Aizkorri Marathon. Løpere som fjorårsvinner Daniela Oemus fra Tyskland, Theres Leboeuf fra Sveits, og lokale favoritter som Malen Osa og Lide Urrestarazu var i aksjon. Tidlig i løpet var det jevnt mellom de fremste løperne, men Nordskar tok ledelsen rundt 13 km og økte avstanden til konkurrentene mot slutten.

Malen Osa, som løp sitt første løp på hjemmebane, imponerte med en sterk andreplass på 4.35.19. Marta Martínez Abellán fra Spania kompletterte pallen med tiden 4.35.39. Norske Ida Amelie Robsahm leverte også en solid innsats med en 9. plass på 4.44.31, mens Liv Richter Melby endte på 26. plass.





De fem beste kvinnene. (Foto: @leo_rsl / Golden Trail Series)



De 10 beste kvinnene

Plass BIB Navn Sted / Klubb Pass. 30 km Sluttid 1 24 NORDSKAR SYLVIA OSLO (1) 3:33:08 (1) 4:29:12 2 30 OSA ANSA, MALEN OÑATI (2) 3:38:51 (2) 4:35:19 3 78 MARTINEZ ABELLÁN MARTA OVIEDO (3) 3:39:57 (3) 4:35:39 4 23 LEBOEUF, THERES AIGLE (5) 3:41:10 (4) 4:36:16 5 37 URRESTARAZU AGIRRE, LIDE ORDIZIA (4) 3:40:24 (5) 4:37:20 6 38 DESCO, ELISA BORMIO (7) 3:43:35 (6) 4:40:28 7 21 OEMUS, DANIELA STADTRODA (6) 3:43:14 (7) 4:41:21 8 35 LARA FELIU, ROSA MARIA GATA DE GORGOS (8) 3:45:21 (8) 4:42:54 9 36 ROBSAHM, IDA AMELIE HOVIK (9) 3:46:52 (9) 4:44:31 10 22 FIELDER, CAITLIN GIRONA (13) 3:49:47 (10) 4:46:02

Tidligere norske vinnere i kvinneklassen

Yngvild Kaspersen ble den første norske kvinnen som gikk til topps i dette ikoniske fjelløpet. Hun løp til seier med nesten 9 minutters seiersmargin i 2016. Eli-Anne Dvergsdal ble vår andre norske seierkvinne med sin imponerende seier i 2019. Avstanden ned til andreplassen var godt over 11 minutter. Og i år fikk vi altså tidenes tredje norske kvinne på toppen - Sylvia Nordskar.



Kilian Jornet: En levende legende

I herreklassen var Kilian Jornet, spansk av nasjonalitet men bosatt i Norge, favoritt til å vinne sin ellevte Zegama-tittel. Jornet tok ledelsen fra start og holdt seg i front gjennom hele løpet. Til tross for mageproblemer underveis, klarte han å løpe i mål til seier på 3.38.07, over åtte minutter foran andremann, Elhousine Elazzaoui fra Marokko.





Killian KJornet løper i mål først, for ellevte gang i dette løpet. (Foto: @leo_rsl / Golden Trail Series)



- Jeg hadde ikke trodd for 17 år siden at jeg fortsatt ville løpe her og vinne i 2024. Dette løpet er noe helt spesielt, og jeg er utrolig takknemlig for all støtten, sa Jornet etter sin imponerende seier.

Bak Jornet kjempet Elazzaoui og Bartłomiej Przedwojewski om de neste plassene, med Elazzaoui som den sterkeste. Han tok andreplassen med 3.46.16, og Przedwojewski endte på tredjeplass med 3.46.54.





Killian Jornet gjør seg klar. (Foto: @MathisDecroux / Golden Trail Series)



De 10 beste herrene

Plass BIB Navn Sted / Klubb Pass. 30 km Sluttid 1 5 JORNET BURGADA KILIAN SABADELL (1) 2:51:13 (1) 3:38:07 2 2 ELAZZAOUI, ELHOUSINE BEDANO (3) 2:59:23 (2) 3:46:16 3 4 PRZEDWOJEWSKI, BARTLOMIEJ SMOLEC (2) 2:59:21 (3) 3:46:54 4 6 DEL PERO LUCA RENATE (4) 2:59:55 (4) 3:47:25 5 1 MERILLAS MOLEDO, MANUEL LA CUETA (5) 3:00:03 (5) 3:47:42 6 3 PKEMOI MATAYANGO ROBERT ITEN (6) 3:00:03 (6) 3:50:02 7 10 KUBICA, MARCIN BIELSKO-BIALA (9) 3:04:25 (7) 3:53:24 8 484 SANTAMARÍA BLANCO, ALAIN EZCARAY (7) 3:01:46 (8) 3:54:11 9 12 ROBERT LOIC OLORON SAINTE MARIE (14) 3:07:38 (9) 3:55:52 10 20 MITRICA LEONARD BRASOV (12) 3:07:20 (10) 3:56:28

Andre norske deltakere

Flere norske løpere deltok i årets Zegama-Aizkorri Marathon. Anders Kjærevik fullførte på en fin 33. plass, mens Patrick Stangbye kom i mål på 45. plass.

Zegama-Aizkorri Marathon ble nok en gang et minneverdig løp for historiebøkene, med imponerende prestasjoner fra både etablerte stjerner og nye talenter. Neste stopp for Golden Trail Series er Chamonix for Marathon du Mont-Blanc den 30. juni.