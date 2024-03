Når en så god og merittert skiløper som Pål Golberg må nøye seg med tredjeplass, forteller det at nivået er høyt. Kasper Herland slo Sigurd Hulbak på andreplass med 38 sekunder og Golberg på tredje med 1 minutt og 16 sekunder. Sjøl om Kasper Herland er mindre kjent enn Pål Golberg, så har han levert sterke prestasjoner før, og i årets Birkebeinerrenn gikk han til topps i SkøyteBirken. I Strava-rapporten etter Hemsedalsrennet skrev Herland følgende:

"Hemsedalsrennet 🥇Stort å slå Pål. Var bra tempo i starten og Pål fikk luke med en gang, men kom meg opp og derfra bytta vi på å dra hele veien. Merka i lettpartiet på slutten at jeg hadde bedre ski så da var det bare å gå det man hadde."

Pål Golberg ble på sin Strava-side spurt om det var noe med utstyret som gjorde at han tapte så mye mot slutten. Svaret til Golberg var dette:

"Ikke så lett å treffe med fluorfritt og våt nysnø😅 jeg var vel ikke alene om å bomme."

En annen landslagsløper som måtte se seg slått, var Sindre Bjørnestad Skar som kom på sjuendeplass, men til hans forsvar skal det sies at dette ikke var noe sprintrenn. Vinnertida var på 1.14.59.

Raskeste dame var Thea Snortheimsmoen som var enda mer suveren enn Herland. Hun var nesten 4 minutter foran nummer to, Gro Jordheim, og over 7 minutter foran nummer tre, Inger Bonden.



I alt fullførte 18 kvinner og 62 menn 28 kilometeren. I tillegg var det kortere distanser for barn og ungdommer.



For snart to uker siden vant Kasper Herland SkøyteBirken der dette bildet er tatt. Nå viste han at han også behersker klassisk stil. (Foto: Rolf Bakken)



Thea Snortheimsmoen er en ivrig deltaker i skirenn, og på bildet krysser hun målstreken som kvinne nummer tre i Gåsburennet i desember. Tre måneder seinere kunne hun glede seg over seier i Hemsedalsrennet. (Foto: Stein Arne Negård)





Alle resultat



Hemsedalsrennet gikk i klassisk stil under krevende føreforhold med temperatur rundt null. (Foto: arrangøren)