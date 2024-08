Gustav Iden hadde håpet å være med å kjempe om OL-gullet i Paris, men etter en tung periode både mentalt og fysisk innså han ganske tidlig at det ikke gikk. I stedet har han trent for å kunne gjøre det bra i Ironman-VM på Hawaii i oktober.

På veien dit var seieren på halv Ironmandistanse i Finland en fin oppmuntring. I en Instagram-oppdatering etter konkurransen skriver han følgende:

"Det føles fantastisk å bryte målbanneret og komme på toppen av seierspallen igjen. Det er nesten to år siden forrige gang. Det var en artig og rask løype her i Finland med en eventyravslutning (for meg, ikke i så stor grad for Henry Räppo). Fremdeles er det mye arbeid som gjøres fram mot Kona, men nå har jeg nesten begynt å tro ..."

Henry Räppo som Gustav Iden refererer til, er estlenderen som kom på andreplass i konkurransen, slått med bare 11 sekunder etter å ha holdt på i over 3 og en halv time. Iden gjorde unna det avsluttende halvmaratonløpet på 1.10.49, mens Räppo brukte 1.11.55. Før løpinga hadde de gjort unna 1,9 km svømming og 90 km sykling.

Marius Bjerkeset kom på fjerdeplass, knappe 5 minutter bak Iden. Kvinneklassen ble vunnet av australske Milan Agnew på 4.03.16.

Ole Marius Bjerklund ble nummer 3 i klasse 50-54 år i Challenge Super Sprint. India Ruby Swift tok andreplassen i U19-klassen, mens Angelica Swift ble nummer fire i U17-klassen.



Milan Agnew fra Australia (midten) var best av damene foran Iida Reini fra Finland (til venstre) og Sara Perez Sala fra Spania. (Foto: Challenge Familys Facebookside)



Resultat menn Svømming Sykling Løping Totaltid 1 25:01(6) 02:40 1:55:57(2) 01:34 1:10:49(2) 03:36:01 Gustav Iden NOR 2 23:37 02:10 1:57:00(3) 01:30 1:11:55(3) 03:36:12 Henry Raeppo EST 3 25:04(7) 02:32 2:00:05(5) 01:34 01:10:03 03:39:18 Joao Ferreira POR 4 27:08(10) 02:39 01:55:51 01:34 1:13:45(7) 03:40:57 Marius Bjerkeset NOR 5 24:58(4) 02:17 2:00:23(8) 01:32 1:13:02(5) 03:42:12 Henrik Goesch FIN 6 23:42(2) 02:12 2:00:06(6) 01:36 1:16:54(10) 03:44:30 Frederick Webb GBR 7 27:10(11) 02:34 1:57:52(4) 01:30 1:17:18(11) 03:46:24 Jeremy Maclean USA 8 27:06(9) 02:36 2:04:39(10) 01:39 1:12:19(4) 03:48:19 Albert Askengren SWE 9 24:58(5) 02:18 2:00:15(7) 01:17 1:20:36(12) 03:49:24 Juuso Manninen FIN 10 26:15(8) 02:24 2:04:44(11) 01:44 1:16:07(8) 03:51:14 Juha-Matti Halonen FIN



Gustav Iden er tilbakebake på vinnersporet, og seieren i Turku var en stor opptur. (Foto: Challenge Familys Facebookside)