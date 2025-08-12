Trysilløpet har distanser fra 300 og 600 meter for de minste til 5 og 10 km for alle fra henholdsvis 11 og 13 år og oppover. Det blir nok ekstra stas for de yngste når Petter Northug jr. deltar sammen med barna på begge distansene før han stiller til start på 10 km.

Start og mål for alle løpene er i Storvegen ved nordenden av Trysilsenteret. For den lengste distansen er løypa justert fra tidligere plan ved å redusere løping på grus til et minimum og vil dermed bli enda raskere. Det betyr at milløperne etter kryssing av gangbrua først løper nordover og snur ved Moelven Trysil før turen går sørover på Mosanden via idrettsplassen. Løypene er kontrollmålt for riktig distanse og har henholdsvis 20 og 30 høydemeter smalet stigning.

Nytt løypekart. (Skjermbilde: Trysilmila)

Kontrollmåling sikrer at tidene blir registert i Kondis' årsstatistikker og eventuelle rekorder blir godkjent i tråd med NFIFs regler. Som Kondis' kvalitetsløp er deltakerne sikret full klasseinndeling samt 40 kr rabatt på startkontingenten.

5 km

Det er ikke bare tidligere skistjerner som vil sette farge på det nye løpet i sentrum i Trysil. Selma Løchen Engdahl, Orion-løper og fersk sølvmedaljør på 1500 m i NM, stiller på 5 km. Med pers på distansen på 16:31 på gate og 16:12 på bane fra i fjor kan de aller fleste gutta få noe å bryne seg på. Selma har ikke løpet distansen verken på bane eller gate i år. Med siste helgs pers på 1500 m på 4:11:78 og med 9:08:46 som klar forbedring i på 3000 m bane i vår, håper hun å flytte persen også på 5 km.

På herresiden er Lyns Bastian Karlsen Antonsen, storebror til Pernille, årets norgesmester på 800 m, med 15:20:34 fra Bislettmila for snaue to måneder siden og 2. plass i Trysilmila sist lørdag. Løpsentusiast nr. 1 gjennom to mannsaldre i Trysil, Arne Moren, har som seg hør og bør fått startnummer 1 i premieren på Trysilløpet som har ambisjoner å bli en stor årlig løpsfest.

Sølvmedaljør Selma Løchen Engdahl i front av 1500 m-feltet i på Askøy NM 3. august. (Foto: Arne Dag Myking)

10 km

På 10 km har Hans Christer Holund, som var i sitt livs løpsform i Grue 1. mai, dessverre blitt nødt til å melde avbud, men det blir jo spennende å se hva de to aldrende herrene Northug og Aukland, kommer til å prestere - selv om de ikke kan sammenligne seg med tidligere bravader.

Av andre navn å merke seg, stiller Magnus Torp Antonsen fra Strandbygda IL til start igjen, og forrige helgs vinner på mila i terrenget på Østby, Ulrik Auestad Tollefsen fra Åsen IL, er nok også en pallkandidat på asfalten. Det blir en ny mulighet å hilse på statsråd og Ren-Eng-løper Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset som tar seg tid til å stille på nok et lokalt løp i valgkampen.

Selv om profilene vil tiltrekke seg mest oppmeksomhet, er Trysilmila først og fremst et mosjonsløp for mosjonister flest med sine lettløpte og sentrumsnære løyper. Fra start og mot mål vil deltakerne få drahjelp av publikum langs Storvegen i Trysil sentrum som er stengt for trafikk for at mosjonistene kan få boltre seg i et det som tegner å bli et perfekt løpevær.

Værmelding for Trysil på yr

Løpsprogram:

Kl 11.00 - 300 m

Kl 11.15 - 600 m

Kl 11.30 - 5 km

Kl 12.30 - 10 km

Trysil har også mye å by på sommerstid, og denne siste helga i skoleferien kan man fredag kveld få med seg den taleføre langrennsprofilen Petter Northug og den enda mer taletrengte forfatteren Thor Gotaas dele historier, skråblikk og livserfaring fra toppidrett, norske bygder og menneske med utgangspunkt i boka og podkasten «Viljeskalle».

Thor Gotaas har skrevet boka «Petter Northug – en viljeskalle», og sammen deler de historier med publikum i Haglund i Trysil fredag kveld. (Foto: Runar Gilberg)

Trysilløpets nettsider

Trysilløpet på facebook

Tidligere publisert: Raske løyper og idrettsstjerner i det nye Trysilløpet