Fredag kl 03:00 går starten for VM 24-timersløp i Taipei (10:00 local time), så den som vil følge med på live sendingen fra starten av må enten la være å legge seg, eller stå opp tidlig. Løypa som skal løpes i 24 timer måler 2000 meter og er helt flat med unntak av en en-meters dump de passerer to ganger per runde.

Live Streams (YouTube)

Live Results (available after the race starts)

De fem (seks) norske VM- løperne har fått noen dager til å gjøre seg kjent med området, og rapporteres i god form alle sammen. Bjørn Tore Taranger fra BFG Bergen Løpeklubb er eneste herreløper i VM-troppen, men tidligere VM-løper Jo Inge Norum fra Hell Ultraløperklubb løper veteran-VM som arrangeres samtidig. I kvinneklassen representeres vi av Annette Velde Sande fra BFG Bergen Løpeklubb, Else Overvik fra Hell Ultraløperklubb samt Line Caliskaner og Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb.

Forhåndsomtale: Fem norske løpere gleder seg til VM 24-timers i Taipei

Kondis planlegger å komme med et par rapporter lørdag, og selvsagt sluttreportasje etter målgang søndag.

Bilder er tatt av flere i den norske troppen.

Den norske troppen under åpningsseremonien.

Den norske troppen med løpere og ledere; Foran ser vi Aina Nygård, Leni Økland og Line Caliskaner. Bak ser vi Else Overvik, Roar Overvik, Jo Inge Norum, Bjørn Tore Taranger, Ida Slorafoss, Sondre Amdahl og Annette Velde Sande.

Bjørn Tore Taranger, Leni Økland (leder), Line Caliskaner og Annette Velde Sande foran et glamorøst juletre i Taipei.



Hellrepresentantene ​Jo Inge Norum og Else Overvik er klare for innsats.

Ida Slorafoss og Annette Velde Sande på en treningstur...