Yoshida befestet sin posisjon som en av Japans fremste langdistanseløpere, og sikret seg en plass på startstreken under neste års verdensmesterskap i Tokyo.

Prestasjon i verdensklasse

Fukuoka International Marathon, en World Athletics Gold Label-klassifisert konkurranse, ble i år arrangert under krevende forhold med betydelig vind og høy temperatur. Yoshida, som har hatt en stigende karrierekurve siden debuten i Beppu-Oita Marathon i 2020, leverte et strålende løp. Første halvdel gikk unna på 1.02.58 og han avsluttet sterkt med 1.02.18 på den andre delen, ifølge bloggen Japan Running News.



Med søndagens løpstid slo Yoshida den gamle løyperekorden på 2.05.18, satt av Tsegaye Kebede i 2009. Seieren kom etter en taktisk perfekt gjennomføring, hvor han dro avgårde fra konkurrentene etter 32 kilometer. Yusuke Nishiyama ble nummer to med 2.06.54, mens Patrick Mathenge Wambui fra Kenya tok tredjeplassen på 2.08.28.

Norsk rekord fra Fukuoka marathon

Den norske rekorden på maraton, tilhørende Sondre Nordstad Moen, er satt i nettopp Fukuoka marathon. Det skjedde i 2017, da Nordstad Moen leverte et strålende løp og presterte tiden 2.05.48. At han liker seg godt i Japan viste han igjen for akkurat ett år siden, da han løp inn til tredjeplass på 2.07.16. Kondis kjenner ikke til om noen norske løpere stilte til start i Japan denne søndagen. Nordstad Moen var selv på plass i Valencia maraton, og løp på 2.10.02.