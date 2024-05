Det var torsdag igjen og atter karusell, noe som jo er ukens høydepunkt for mange mosjonister. Starten og målgangen var ved Torvet i sentrum av Kristiansand.

Det var barneløp som var ei kort rundløype i sentrum Kort løype for voksne var på 3,6 km, fra Torvet, ut i Markensgata, ut på Odderøya for å snu der og så løpe tilbake til Torvet. Lang løype eller Milslukeren for voksne var på 6.4 km. Kort løype og Milslukeren gikk som vanlig delvis i samme trasé.

Med masse folk i gatene følte arrangørene en viss uro over om deltakerne greide å finne riktig løype. Men dette syntes stort sett å ha gått bra. Største proble­met for noen var å finne målteltet i folke­kaoset, men dette syntes ikke å være blant dem med mest hastverk.

Det var flott oppslutning om de 2 fellesstartpuljene, med drøyt 60 på milslukeren, og tett opp under 100 i vanlig løype. Dette er de beste tallene i år.

At deltakerne i Terrengkarusellen konkurrerer i bygatene, er forholdsvis sjelden kost. Best trives de på myke skogsstier i ulendt terreng. Det var derfor meget bra at vi på voksenløpet kom godt over 1000, godt hjulpet av et stort antall på hele 112 enkeltløp­startende. Og jentene syntes å like dette best.

For før kor­reksjoner for uteglemte viste opptel­lingen en deltakelse på totalt 1035, fordelt med 528 jenter og 508 gutter. Så mange som 232 (over 22 %) valgte milslukeren (nær 2 runder). I tillegg stilte hele 87 barn med kjempestor innsats­vilje i Barnas karusell. Både barn og voksne fikk utdelt gratis is etter målgang, og noen fikk prøve seg på å vinne gaver på lykkehjulet. Og forpleiningen stilte med nystekte vafler og kaffe.

I vanlig løype ble det klar seier til Kerstin Kalsås (13:07), foran Solveig Steinsland (13:51), Monica Mjåland Thortveit (13:55), Caroline Krogh Andersen (14:00) og Ellen Weierholt (14:10).

Hos guttene ble det kamp om de første plassene, med seier til Simen Koland (11:44), foran Stian Urdal (11:46), Kristoffer Pettersen (11:49), Truls Klungland (12:15) og Tormod Klungland (12:25).

På Milslukeren ble det hos jentene klar seier til Hilde Furuborg (24:30), foran Birgitte Heldgaard Nielsen (24:57)) og Emma Fløde (25:10). Hos guttene ble det knepen seier til Preben Hafnor (19:42), foran Jonas Wirnshofer (19:44) og Aslak Smedsland (20:01).

Neste løp går tirsdag 7/5 i Søgne, og deretter blir det løp onsdag 15/5 på Kjerrane.



Alle resultater



Milslukerne legger ut fra det brosteinbelagte torget. (Foto: Sverre Larsen)



87 sprekinger deltok i barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)



Sverre Larsens intervju med noen deltakere/arrangører



Simen Koland (35) – vinneren av kort løype

Simen Koland mente at dagens løype var fin. Det at løpet i dag gikk til og fra Idrettsplassen på Odderøya var artig. Og det var gøy å løpe i Markens – hovedgata i Kristiansand – og gjennom byen tilbake til Torvet.

– Været og forholdene her i dag var tilnærmet perfekte. Det var et bra løp og godt arrangert, og det var god stemning med mange løpere. Det var artig å løpe ei løype som gikk i Kristiansand. Den var kupert med både grus og asfalt som underlag. Man får testet seg på hurtighet i denne løypa. Det er mulig å løpe fort, og det var det mange som gjorde. Det varmer at folk liker karusellen, sa en smilende Simen.



Kjell Arvid Løvdahl Nilsen (43) – deltaker

Kjell Arvid kjenner en del som løp her i dag. Selv trener han seg opp mot Farsund Maraton. Han løper ofte sammen med en kompis, og de har en intern konkurranse seg imellom. Kjell Arvid har begynt med karusellen igjen i år, etter at han ikke har vært med på flere år, men han synes det er et fint arrangement og et godt tiltak.

– Dette er et byløp i Kristiansand. Det er fint med litt variasjon i hvor vi løper og går. Og så synes jeg det er gøyest med skogen, sa Kjell Arvid og smilte lurt.



Marthe Syvertsen (31) – deltaker

– Jeg har noen mål med sesongen, og det er å komme seg på alle løpene og å holde seg i form. Jeg treffer andre mennesker, og ikke minst kollegene mine fra det selskapet som heter MER. Jeg får løpt sammen med andre, og så slipper jeg alternativt å ligge å dra meg hjemme, fortalte Marthe engasjert, entusiastisk og blid.

Løpet i dag syntes Marthe var kjempefint med by og litt terreng i en veldig fin kombinasjon.

– I dag får vi sett litt av gågata, Gravane, Odderøya og litt til, for eksempel Bendiksbukta. Løpet er et veldig bra arrangement. Man kommer seg ut og får gjort noe annet enn hva man pleier – det er et godt initiativ, mente Marthe.



Åge Holgersen (79) – arrangør fra Terrengutvalget

– Dette er et byløp med start og mål på Torvet. Vi har ikke hatt dette løpet slik før, men vi har hatt det i Tresse, og derfor måtte vi prøve det ut, og evaluere det i etterkant, fortalte Åge.

– Dette løpet er veldig trivelig, siden mange liker seg i kjernen av Kristiansand. Vi som jobber i Terrengutvalget og Fædrelandsvennen er spent på hvordan det slår an, og vi har vært heldige med været her i dag.