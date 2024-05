Elverumsingen Sander Tonjer Fingarsen som nå løper for Ås-NBMU Orientering var raskest i A-løypa på hjemmebane.

Cupen vil bli arrangert på 6 forskjellige plasser med et løp pr. klubb. Det er Hamar OK, Elverum OK, Vang OL, OL Vallset/Stange, Løten OL og Ringsaker OK som arrangerer fire løp før sommerferien og to etter sommerferien.

Det er gratis startkontingent i alle klasser. Forhåndspåmelding i Eventor frem til midnatt dagen i forveien. Alle som planlegger å delta oppfordres til tidlig forhåndspåmelding for å forenkle arbeidet for arrangør med printing av kart. Løpere som ikke er forhåndspåmeldte kan risikere noe ekstra ventetid ved påmelding på arena.

Kveldens kart var Stavåsen-Sør som er utgitt 2023 med målestokk 1:7500 og ekvidistanse 5 m.

Klasser/Løyper:

A - 4,5 km - 1:7500 - Kart i startøyeblikket

B - 3,7 km - 1:7500 - Kart i startøyeblikket

C - 2,8 km - 1:7500 - Kart på forhånd

N - 1,6 km - 1:7500 - Kart på forhånd



I alt stilte 83 løpere til start på andre løpet som var vanlig skogsløp.



Raskest i A løypa var Sander Tonjer Fingarsen, Ås-NMBU Orientering og Kjersti Rønning, Hamar OK.

Raskest i B løypa var Einar Lund, Hamar OK og Tetiana Kuznetsova, Vang OL.

Raskest i C løypa var Matilde Nylund, Vang OL og Miks Dzintars, Løten OL.

I N-Åpen var det 13 flinke løpere.

Kjersti Rønning i mål som beste dame. (Foto: Rolf Bakken)



Resultater, info om løp og kart og løyper i Livelox

Kommende løp:

Løp 3: 05/06 18:00 Vang OK

Løp 4: 19/06 18:00 OL Vallset/Stange

Sommerferie

Løp 5: 21/08 18:00 Løten OL

Løp 6: 11/09 18:00 Ringsaker OK med avslutning og premieutdeling

Kondis-fotograf Stein Arne Negård kunne for en gangs skyld konsentrere seg bare om orienteringen. (Foto: Rolf Bakken)

Vilde Kvale og Askild Bø i Strandbygda-farger på Strandbygda skistadion som var arena for kveldens løp.

Resultater: