Nordisk mesterskap går i Malmö 18. og 19. mai, og Norge stiller med 18 kvinnelige og 10 mannlige mellom- og langdistanseløpere. På damesida har Norge med hele fem løpere på 800 m, fire på 1500 m, seks på 5000 m og fire på 3000 m hinder, så her kan det bli kamp om ikke bare å være best i Norden, men også best av de norske.

Kristine Lande Dommersnes er tatt ut på både 1500 og 5000 m, men de to største stjernene på laget er nok Hedda Hynne og Ingeborg Østgård som løper henholdsvis 800 og 1500 m. Formsterke Hanne Mjøen Maridal og Live Solheimdal skal løpe 5000 m, og gledelig er det også å se at Andrea Modin Engesæth, som ble kåra til årets norske juniorløper i 2020, er i konkurransemodus igjen og løper 3000 m hinder.

På herresida er den norske troppen en god del tynnere. Det gjelder først og fremst på 800 m der bare Kjetil Brenno Gagnås er tatt ut. På de to norske paradeøvelsene hva bredde angår, 1500 og 5000 m for menn, stiller vi med fire og tre mann. 1500 m-laget som blir anført av Even Brøndbo Dahl, Ferdinand Kvan Edman og Sigurd Tveit, er nok i utgangspunktet sterkest. Vebjørn Hovdejord dobler og løper både 5000 m og 3000 m hinder.



Kvinner Hedda Hynne IK Tjalve 800 meter Solveig Hernandez Vråle IK Tjalve 800 meter Pernille Karlsen Antonsen Norna-Salhus IL 800 meter Amanda Grefstad Frøynes Sem IF 800 meter Malin Nyfors IK Tjalve 800 meter Selma Løchen Engdahl FIK Orion 1500 meter Ina Halle Haugen IL Runar 1500 meter Ingeborg Østgård IK Tjalve 1500 meter Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 1500 meter og 5000 meter Live Solheimdal Steinkjer FIK 5000 meter Hanne Mjøen Maridal Strindheim IL 5000 meter Mari Roligheten Ruud IL i BUL 5000 meter Malin Edland IK Tjalve 5000 meter Kristin Waaktaar Opland Bratsberg IL 5000 meter Thea Charlotte Knutsen Varegg IL 3000 meter hinder Synne Marie Engebretsen Varegg IL 3000 meter hinder Sara Aarsvoll Svarstad Sandnes IL 3000 meter hinder Andrea Modin Engesæth IL i BUL 3000 meter hinder Menn Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 800 meter Esten Hansen Møllerud-Hauen FIK Ren-Eng 1500 meter Even Brøndbo Dahl FIK Orion 1500 meter Sigurd Tveit Kristiansands IF 1500 meter Ferdinand Kvan Edman IK Tjalve 1500 meter Sjur Prestsæther SK Vidar 5000 meter Vegard Warnes Svorkmo N.O.I 5000 meter Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett 5000 meter og 3000 meter hinder Jesper Lundin BUL Tromsø Friidrett 3000 meter hinder Didrik Røssum Jensen Nittedal IL 3000 meter hinder



Alle de tre norske som var på pallen etter 1500 meteren i NM i 2022 – Ferdinand Kvan Edman, Even Brøndbo Dahl og Esten Hansen-Møllerud Hauen – er tatt ut til å løpe nordisk. (Foto: Samuel Hafsahl)