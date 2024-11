Hei, enten du er en «gammel følger», eller en ny leser! Velkommen til dette innlegget, nummer 9 i serien «Kampen mot 3 timer på maraton i 2025».

Min nye «venninne»

Å skryte av at jeg er blitt glad i ellipsen blir å ta for hardt i! Men jeg har vent meg til den, lært meg å like den så å si. Eller som det også heter «Dersom du ikke fikk den du elsket, må du prøve å elske den du du fikk».

Og sånn er det med ellipsen. Før jeg kom til den, eller var det den som kom til meg, hadde jeg et direkte arrogant og nedlatende syn på den rare skapningen der alt syntes å være i bevegelse bare du rørte ved en av de mange delene som stikker ut på kroppen av den. Jeg måtte bare bite i det sure eplet og komme meg «på hesten», eller ellipsen som den heter.

Det gikk ikke fort på de første øktene vi hadde sammen, snarere tvert imot. Det var som å stampe i grov sjø, det gikk sakte framover og det var blytungt. På toppen av det hele fikk jeg ikke opp pulsen heller! Det var da jeg tenkte at «vi må venne oss til hverandre, ellipsen og jeg, vi må finne ut av det her». For egen del hadde jeg ingen valg; mølle var utelukket, og alternativene ellers var få.

Men så! Det gikk seg til, sakte, men sikkert, og mandag var vi sammen, ellipse og jeg, i 50 minutter med blant annet 10 x 3 min drag i sone 2, 3 og 4. Det kostet, det kan jeg si! Når du løper hardt, kommer pulsen fort opp. Det gjør den ikke på ellipsen, der tar det sin tid. Men umulig er det ikke!

Gåingen

Hva med gåingen? Det å gå er plutselig blitt en svært dominerende faktor i treningsarbeidet. Å gå kan være så mangt, for eksempel å gå på mølle, å gå på en trappemaskin, å gå på ellipsen og å gå ute.

I forrige uke ble det totalt nesten 5 timer med gåing. Hadde noen for noen uker siden sagt at det kom til å skje, hadde jeg smilt overbærende tilbake, og tenkt med meg selv at «det kommer ikke til å skje». Men man skal aldri si aldri, det er helt sikkert!

Det som slår meg er at gåing, som i seg selv er veldig skånsomt, skal få en større plass når «normalen» gjenopprettes for min del. Hensikten, og formålet med det, vil være å gjøre ting som er skadeforebyggende og avlastende for muskler, sener og skjelett. På alle møller kan du velge om du vil gå «flatt» eller med stigning. På dagens mølleøkt benyttet jeg %-knappen for hvert minutt og til slutt viste panelet en stigning på 15 %. Økningen kom gradvis, men det kjentes godt fra 10 % og oppover. Økta tok 30 minutter.

Intervalltrening

Så var det intervalltreningen; det nytter ikke bare å gå, sykle, ro og gjøre øvelser på matte! For å holde formen oppe må det intervalltrening til, og den må være både regelmessig og av en viss varighet. I mitt tilfelle er det ellipsen som er «redningen» så å si. Når jeg etter en tid lærte meg å bruke ellipsen, erfarte jeg at den er et godt verktøy for å trene intervaller.

Med intervaller tenker jeg trening der pulsen minimum ligger i sone 3 over en viss tid. Sone 4 gjelder tilsvarende. Det er mange variasjonsmuligheter når det gjelder intervaller på ellipse. Den første økta var 6 x 4 minutter med 1 min aktiv pause. Bare det å komme opp i sone 3 tok tid, jeg klarte det på slutten av drag nummer 3.

Den andre økta var 5 x 5 min med 2 min aktiv pause. De tre første dragene gikk i sone 3 og de to siste i sone 4. Den tredje økta var 10 x 3 min med 1 min aktiv pause. Og sånn kan man fortsette å variere og å bygge på. Jeg opplever det som utrolig krevende å presse meg opp til sone 4, og ikke er det fort gjort heller. Det er som regel i den siste fasen av dragene at sone 3 og 4 slår inn. Men det går! Lørdag var det tid for den tredje intervalløkten denne uka. Økta var 10 min oppvarming på ellipse, deretter 4 x 10 min i sone 3 på ellipse, romaskin, sykkel og staking.

Svømming

Svømming skal jo være så bra, det sier i hvert fall alle jeg snakker med; fastlegen, fysioen, coachen og alle andre. Og det kjennes bra etter ei svømmeøkt. Jeg har teknikk som en «skiftnøkkel» og blir bare av den grunn ganske sliten etter et økt på drøye halvtimen.

Vel hjemme igjen, og etter en god lunch, er det rett på sofaen og sove en god halvtime, rene skjære luksusen. Denne uka ble det to svømmeøkter, begge på 1250 meter, og planen er at det skal jeg fortsette med i kombinasjon med ei skiøkt først, og deretter svømming – to ganger i uka! Det tror jeg blir bra både for hamstrings, hjertet og for så vidt hele kroppen.

Restitusjon

Coach Eirik bruker å si at «du må være kynisk når det gjelder restitusjon. Du må ha en plan for restitusjon også, ikke bare en plan for trening dersom du skal nå målet ditt». Det at han sier det slik, gjør at jeg måtte tenke gjennom hva dagene inneholder; hvor mye annet er det som tar energi? Spørsmålet er kanskje ikke så viktig når du er 20 år, men når du nærmer deg 70, er det noe annet. Derfor er det å sove litt midt på dagen, gjerne etter lunch, blitt en rutine. En såkalt «power-nap» gjør noe med kroppen, og kanskje skulle alle bedrifter ha utvidet lunchen til sine medarbeidere med 30 min øremerket «power-nap»? Det kunne ha blitt en «win-win situasjon» for begge parter.

Uke 45

Lenger ned ser du tabellen for uke 45. Den skiller seg ikke veldig ut sammenlignet med uka før, og det var heller ikke meningen. Treningen er nå veldig målrettet og variert. Det siste er ikke minst viktig. Løpere flest, i hvert fall de jeg kjenner, trener innenfor et begrenset spekter. Det er allikevel nyttig at det trenes noe mer enn bare løping!

Tabellen du ser her er den andre jeg har laget, den forrige var for uke 44. Refleksjonen når jeg ser på dem, er at jeg ikke må glemme (alle) disse øvelsene når løpingen er i gang igjen! Note to myself!

TABELL UKE 45 - AKTIVITET I MINUTTER