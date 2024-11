Både mandag, onsdag og fredag ble antall økter redusert (fra to til én). Tirsdag var det intervaller på ellipse (utsatt fra mandag fordi jeg følte meg sliten). Det gikk, men det kostet. Da var det fint å ta økt nummer to i bassenget, og svømming i ca. 45 minutter etterfulgt av varme kulper, badstue og restitusjon. Luxus, ren skjær luxus 😊.

Ny økt på Tromsøbadet torsdag; en kombinasjon av vannjogging og svømming, totalt 1 time. Det er nå tre år siden vannjogging sist ble tatt i bruk, og det av samme grunn som nå: problemer med hamstrings!

Ukens store skuffelse

Etter drøye fire uker uten et eneste løpesteg var tiden kommet for å sjekke ut om hamstrings var blitt bedre. Jeg gikk først på mølla rolig og kontrollert i ca. 15 minutter. Deretter økta jeg farta noe, men ikke mye, litt saktere enn 10 km/t. Det skulle vise seg å holde 100 meter før hamstrings sa klart ifra at «dette er jeg ikke med på».

For å være ærlig; dette var veldig nedslående! Jeg hadde virkelig håpet, og forventet, at det skulle være en merkbar forandring etter en måned uten løping! Men den gang ei! Opplevelsen var 100 % nedslående! Og i tillegg veldig overraskende? Det ene er at jeg har holdt meg unna løpingen i ukesvis, det andre er alle de øvelsene, all treningen med sikte på rehabilitering! Og så er jeg ikke kommet en millimeter videre, er på stedet hvil så å si ☹.

Nå skal det sies at fysioterapeuten min er av en litt annen oppfatning enn jeg er. Han velger å framheve at all treningen har medvirket til sterkere setemuskulatur samt sterkere hamstrings, det viser de testene han har gjort av de nevnte musklene. Coach Eirik ser også positivt på utviklingen. Hans resonnement er at jeg per i dag ikke har muskulatur som er god nok til å tåle den farten jeg har, både i konkurranser og på intervalløktene. Med i denne vurderingen fra hans side er min alder og det muskulære forfallet som praktisk talt ingen kommer unna når man nærmer seg 70 år.

Og det er interessant! Det betyr et jeg må forbedre/styrke mine egne fysiske forutsetninger for å kunne løpe maraton under 3 timer! Det hadde jeg aldri tenkt på, og hadde disse skadene kommet i august neste år hadde jeg vært sjanseløp når startskuddet går i Berlin 21. september 2025!

Det at disse to viktige personene i støtteapparatet mitt klarer å vende min egen skuffelse til noe positivt, er gull verdt!

Er skaden i hamstrings mer omfattende enn først antatt?

Det er lett å miste både håpet og troen når du tross stor innsats og tidsbruk ikke synes ting bedrer seg. Smertene bare sitter der, morgen og kveld, og hele dagen også. En erfaring jeg gjorde sist hamstrings sviktet, var å involvere noen jeg kunne dele problemene med. Ting blir ofte enklere både å handtere, og å leve med, bare du får sagt høyt hva du strever med. Sånn er det denne gangen også selv om en snikende frykt er der, nemlig frykten for at hamstringsskaden kan være mer omfattende enn først antatt! En ulykke kommer som kjent sjelden alene, og frykten er at det er tilfellet også for min del (nå er jeg veldig dyster og pessimistisk ☹).

MR-undersøkelse

Siste fredag var dagen kommet for undersøkelsen jeg hadde ventet på i noen uker, MR hos Unilabs! Selve undersøkelsen gikk unna på et kvarter i den støyende og bråkete maskinen. I løpet av en uke skulle fastlegen min få bildene tilsendt. Hva disse bildene vil vise, gjenstår å se! Noen jeg har snakket med, sier at «de finner sannsynligvis ingenting» mens andre derimot sier at «nå kommer fakta på bordet». Om en drøy uke vet jeg mer.

Uke 46

Det er ikke til å komme forbi at den lille testen på mølla der jeg forøkte å løpe litt, ble ukas store skuffelse. Men den testen er historie nå; det er bare å legge den bak seg på og jobbe videre. I tabellen nedenfor ser du hva ukas treninger inneholdt fordelt på ulike typer øvelser.

Er det noen av øvelsene jeg synes er «artigere» enn andre? Tja, det er vel det; intervallene på ellipsen gjør at jeg må grave litt dypt i energireservene, svetten kommer krypende, først på ryggen før hals og ansikt også blir preget. Og så er det pulsen da; den SKAL opp i de høyere luftlag, kan ikke bli liggende i sone 1 eller 2, den skal høyere opp, enten i sone 3 eller sone 4.

Underveis i disse øktene er det ikke bare fryd og glede, det skal innrømmes, men når økta derimot er ferdig, ja da er tilfredsheten større enn på noen av de andre alternative treningsformene.

I den grad uke 46 skiller seg ut, er det foruten «Ukas store skuffelse», det faktum at jeg trente ca. fire timer mindre enn uka før, og det kjennes veldig bra. Jeg sov faktisk bedre denne uka, og kanskje hang det sammen med at redusert trening ga kroppen tiltrengt overskudd.



TABELL UKE 46 – AKTIVITET

Ukedag Ellipse Øvelser *) Sykkel Gåing Staking Løping Trapp Svømming Roing Sum per dag Mandag 20 50 10 20 10 110 Tirsdag 50 45 95 Onsdag 45 30 30 105 Torsdag 45 13 10 60 128 Fredag 70 45 115 Lørdag 20 30 10 5 10 5 5 85 Søndag 0 Sum per uke 135 195 108 55 20 0 15 105 5 638+

*) Øvelser utgjør i medgått tid 31 % av ukens trening. Dette er øvelser for hamstring, kjerne, mobilitet og generell styrketrening for løpere

+) 628 minutter = 10 ½ timer som i snitt er vel halvannen time per dag



Gåing, ute og inne, ellipse og trapp inkludert, utgjør 41 % av ukens trening, og gjøres fordi det bevegelsesmessig er noe i nærheten av løping. Å gå i motbakke er i tillegg gunstig for hamstring. Spesielt viktig å gå ute og få frisk luft når all annen trening er innendørs! Problemer med hamstring er ganske hyppig forekommende for løpere. Et viktig moment ved ellipsen er at du på denne kan kjøre intervalløkter som tilnærmet ligner på løpebevegelser.

Uka totalt sett

Jeg gir fortsatt ukene et terningkast, og denne uke ble det 4. Det som trekker ned, er i første rekke at jeg ikke kan løpe. Det som trekker opp, er at en rekke alternative treningsformer, og øvelser, faktisk gjennomføres! Det er veldig tilfredsstillende. Om de målene jeg har satt i 2025 ikke nås, skal jeg i hvert fall kunne si til meg selv; «jeg gjorde så godt jeg kunne»! Mer kan ikke gjøres!

Uke 47

Å legge skuffelser bak seg er en del av livet. Det hjelper i hvert fall ikke å ruge mer på skuffelsen fra uka som gikk. Nå er det bare å jobbe i videre, de som følger meg nærmest, Eirik og Jørn, er klar på at vi er på rett veg. Det kjennes bra!

Et treningsmoment som det skal bli mer av i ukene framover, er aqua-jogg, eller «vannjogging» som det heter på norsk. Det er en treningsform der skadet eller øm muskulatur ikke belastes i særlig grad samtidig som jogging i vann gir et tilnærmet element av løping. Artig er det (foreløpig) ikke, heller kjedelig og monotont. Men det får så være, dersom det bidrar i riktig retning, skal jeg fortsette med det.

Å redusere treningsmengden i forrige uke har gjort noe med overskuddet. Det er merkbart bedre enn for en uke siden, så da er det bare å gi gass i uka som kommer. Allsidighet vil fortsatt prege aktivitetene, det er både morsommere og positivt for hele kroppen, og dermed også for humøret og motivasjonen.

Neste konkurranse, Mørketidsløpet 4.januar, er kommet litt i bakgrunnen som følge av løpetesten i uka som gikk. Det er ikke aktuelt med løping før tidligst i desember, og da er planen å starte en forsiktig opptrapping, veldig forsiktig. Kanskje blir det ikke aktuelt å delta på løpet i det hele tatt, men det skal jeg ta stilling til når den tid kommer.

Til slutt

Du som leser/følger denne bloggen er mer enn gjennomsnittlig interessert i løping og trening, det er jeg helt sikker på. Dersom du har noen råd, tips eller innspill i forhold til det du leser her, hører jeg gjerne fra deg. Du kan enten skrive/kommentere nederst i innlegget, eller du kan sende meg en PM på Messenger, svært velkomment begge deler!