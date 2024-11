Hei, ukene går fort, men det er for min del det eneste som går fort for tiden. Hamstrings (du er sannsynligvis ganske lei av å høre om hamstrings nå) er sammensatte greier, og noe kvikk-fiks er det ikke heller, dessverre. Men nok om det så langt!

Uke 47 – Overall

Etter en relativt rolig uke 46, var planen i uke 47 å øke innsatsen noe. Kroppen kjentes bra mandag morgen etter hviledagen på søndag. Motivasjonen var også der den skulle være. Det samme gjentok seg tirsdag og intervallene på Elli(pse) gikk veldig bra. Elli og jeg er blitt gode venner, og hun er et sikkert kort når intervaller skal gjennomføres. Elli er faktisk blitt «redningen» når det gjelder å holde formens sånn noenlunde oppe ved at hun egner seg godt for intervalltrening.

Onsdag morgen var verken humør eller motivasjonen den samme! Men sånn er det vel for mange av oss; det svinger litt fra dag til dag, alle dagene er ikke like. Torsdag var både humør og motivasjonen tilbake. Jeg tror det hjalp litt både å besøke Tromsøbadet, og å ha den ukentlige praten med coachen min, Eirik Haugsnes. Han er blitt en veldig viktig person for meg i det daglige treningsarbeidet. I tillegg til at han er utdannet fysioterapeut, har han en trenings- og konkurransebakgrunn som gjør han til en veldig komplett ressurs. Og så er han «gammel nok» til å skjønne at en 70-åring har noen andre forutsetninger enn folk i 30-årsalderen.

På tide med en pause i blogginnleggene

Jeg skal ikke legge skjul på at det det sliter litt på motivasjonen å skulle skrive en blogg om «Vegen mot sub 3 timer på maraton i 2025» når man uke etter uke ikke er i stand til å løpe en meter☹! Jeg synes rett og slett det blir litt kjedelig (innhold for deg som leser) med ukentlige oppdateringer som ikke handler om løping i det hele tatt. Innholdet i innleggene blir i stedet om alt mulig annet. Det er jo løping som er den store saken for mitt vedkommende, ikke en uendelig rekke av alternative greier.

Av nevnte grunner blir dette det siste innlegget på en stund. Jeg kommer tilbake med nye innlegg når jeg (forhåpentligvis) er blitt løper igjen. Det har sneket seg inn en tanke i hodet om at det kan bli tidsnød med tanke på 21.september 2025 (Berlin Maraton). Du blir ikke maratonløper av bare å trene alternativt, du MÅ løpe også. Når det er sagt; det er med løp som med tog, «det går alltid et løp», og det gjør det høsten 2025 også: Frankfurt i slutten av oktober, Athen i november, Valencia i begynnelsen av desember og Sevilla i februar 2026 . Men for å være i posisjon må jeg komme i gang med løpingen igjen.

Når det skjer, kommer neste innlegg, ikke før!

Hvor gammel er du?

Da Pandemien (Covid) traff oss i 2020 var Helsemyndighetene veldig klare på at «De Eldre» var vi som befant oss i aldersgruppen 65+ . Det er/var neppe en tilfeldig valgt grense, og jeg har tatt den (grensen) til etterretning på flere måter. Mitt utgangspunkt er å erkjenne det faktum at kroppen gradvis forringes som en del av en naturlig (aldrings)prosess. Sånn er det bare. Hva kan man da gjøre?

Det aller viktigste er et sunt og variert kosthold der frukt, grønt, fisk og annen sunn mat inngår i det daglige næringsinntaket. I tillegg kan du benytte deg av kosttilskudd i noen grad, litt avhengig av hvordan og hvor mye du trener. Her er en oversikt over de tilskuddene jeg selv tar:

Kreatin som energireserve; muskelcellene har et stor behov for energi, men også hjertet, hjernen og nyrene

Proteinpulver når du skal forsterke muskler som er for svake (eller svikter) innenfor rammen av de aktivitetene du bedriver. For min del er det i tiden framover helt avgjørende å styrke muskulaturen i setet, hamstrings og kjernemuskulatur generelt for å tåle den treningsbelastningen som skal til for å løpe maraton under 3 timer i 2025

Jernet i kroppen forbrukes ved trening. Trener du mye kan du tære så hardt på jernlagrene at du mister overskudd og energi. Dersom du er blodgiver, får du jevnlig testet jernverdiene dine

Magnesium bidrar til å redusere tretthet og utmattelse

Forskning viser dessuten at det er veldig positivt for aldersgruppen 60+ å drive med styrketrening. Det bidrar til å forsinke muskelsvinnet og til å forbedre din generelle helsetilstand.

TABELL UKE 47

AKTIVITET

(i minutter)

Ukedag Ellipse Øvelser *) Sykkel Gåing Staking Løping Trapp Svøm/Aqua Roing Sum pr dag Mandag 20 45 20 10 10 105 Tirsdag 50 40 30 120 Onsdag 50 60 60 170 Torsdag 45 47 13 105 Fredag 50 30 45 15 140 Lørdag 20 32 10 10 10 82 Søndag 45 Sum pr uke 135 264 90 105 23 10 105 35 767

*) Øvelser utgjør i medgått tid 34% av ukens trening. Dette er øvelser for hamstring, kjerne, mobilitet og generell styrketrening for løpere

+) 767 minutter = 12 ½ timer som i snitt er ca to timer pr dag

Gåing, ute og inne, ellipse og trapp inkludert, utgjør 32% av ukens trening, og gjøres fordi det bevegelsesmessig er noe i nærheten av løping. Å gå i motbakke er i tillegg gunstig for hamstring. Spesielt viktig å gå ute og få frisk luft når all annen trening er innendørs! Problemer med hamstring er ganske hyppig forekommende for løpere. Et viktig moment ved ellipsen er at du på denne kan kjøre intervalløkter som tilnærmet ligner på løpebevegelser.

Uke 48 – og så da?

MR-rapporten kom sist fredag, og viste, kanskje ikke veldig overraskende, ingen unormale forandringer i muskler eller skjelett, men samtidig moderate/normale endringer i kneet som kan gi «diffuse smerter». Dette er forhold som historisk ikke har skapt begrensninger på den treningen som har vært utført. Allikevel bør det utvises moderasjon i den totale belastningen, representert ved for eksempel innslag av alternativ trening i treningsarbeidet framover.

Never give up, aldri si aldri, ikke gi deg, ikke mist håpet; det finnes mange gode «slogans» og mottoer der intensjonen er å holde oss på sporet, det rette sporet, i forhold til de målene vi har satt oss. Så da er det vel noe der da, noe som vi bør holde fast i. Det kan være noe rundt neste sving som vi går glipp av dersom vi gir oss for tidlig.

Da er det bare å stå på videre. Det overordnede og viktigste er å «bli løper» igjen. Det håper jeg skal skje i løpet av desember, og sånn sett vil det være den beste julegaven jeg kan få. Nå er det lenge siden jeg sluttet å tro på Julenissen, men jeg gjør et unntak i år.

Til slutt

Du som leser/følger denne bloggen er mer enn gjennomsnittlig interessert i løping og trening, det er jeg helt sikker på. Dersom du har noen råd, tips eller innspill i forhold til det du leser her, hører jeg gjerne fra deg. Du kan enten skrive/kommentere nederst i innlegget, eller du kan sende meg en PM på Messenger, svært velkomment begge deler!

