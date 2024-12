Etter et “hvileskjær” fra skrivingen på 3 uker kjennes det bra å være i gang igjen. De første løpestegene er tatt, ikke veldig mange riktig nok, men det har vært en milepæl å kunne løpe (litt) igjen. Det er ikke blitt de lange øktene, men det viktigste har vært å komme i gang igjen etter et opphold på cirka 6-7 uker.

1) Jeg kom med til Berlin Maraton 2025. Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til dette ikoniske løpet der de fleste plassene tildeles via loddtrekning. Å komme med her var spesielt viktig; løpet går på en gunstig tid på høsten og traseen er strålende i tillegg til et svært entusiastisk publikum langs løypa. Løpet går 21. september, og i skrivende stund er det 40 uker igjen til å komme i god nok form til å nå målet.

2) Vi har fått snø og dermed skiføre. Skigåing er et fint alternativ, både med tanke på rolige økter i sone 1 og med tanke på intervaller i sone 3 og 4, noe som utmerket lar seg gjøre på ski. På to uker ble det 10 mil skigåing, bare det et kinderegg; intervalltrening, rolig trening og frisk luft.

3) Vannjogging er kommet inn på programmet. Kanskje ikke den mest lystbetonte aktiviteten for løpere, men du verden så tilgjengelig med et aqua-belte rundt livet og et basseng fylt med vann. Her kan du lange ut, rolig eller intervaller, uten at du belaster ankler, legger, knær eller lår i noen særlig grad. Men hjertet slår, pulsen går, og du kjenner på noe som er i nærheten av løping, nesten i hvert fall.

4) Jeg er blitt sterkere. Fysioterapeuten min tester regelmessig styrken min i de utsatte partiene i kroppen min, i første rekke på venstre side i hamstrings, framside lår og legger. I hele rehabiliteringsperioden (Rehab-perioden) har jeg trent systematisk og regelmessig, ofte 4 – 5 ganger i uka med sikte på å styrke disse delene. I tillegg til styrketreningen gjøres spesifikke øvelser for mobilitet i og rundt midje/hofte/bekken. Alle øvelser er kommet som et resultat av dialog med fysioterapeuter (Jørn Berger, Truls Hallen og Eirik Haugsnes).

5) Den siste “gode” nyheten er at coachen min, Eirik Haugsnes, sa meg noen sannhetens ord for en drøy uke siden. Det ene var at jeg trente for mye, det andre var at jeg slurvet med hviledagene. Klar tale fra hans side! Jeg innrømmet i samtalen med han at jeg hadde kjent litt på fallende motivasjon, slitenhet og trøtthet. Det hadde selvfølgelig sammenheng med de to punktene jeg ble konfrontert med! Å få slike korreksjoner og innspill er gull verd i en treningssituasjon der du er mye alene. Å se seg selv er ikke enkelt i det hele tatt, men andre ser!



Hva med de dårlige nyhetene?

Strengt tatt er det ikke noen direkte dårlige nyheter å fortelle om, men litt sutring byr jeg på. Mørketidsløpet 2025, det største vinterløpet i Norge, går lørdag 4. januar og jeg er påmeldt mila. Målet for løpet er beskjedent; å kunne løpe jevnt og rolig uten (betydelige) smerter fra start til mål. Tiden betyr ingenting i denne sammenheng, å komme i mål rundt 60 minutter får være dagens mål.

Ikke så mange dårlige nyheter altså, men derimot èn stor bekymring; og det er den mer eller mindre konstante smerten i nedre del av venstre lår (beskrevet i flere innlegg tidligere). Den har nå “stått” der i cirka 3 måneder, og vil ikke gi seg. MR viste ingenting, og flere behandlinger hos fysioterapeut har til nå ikke ført til bedring. Ny time hos fastlegen er bestilt. Skal også bestille time hos manuell-terapeut med ultralyd. Time er også bestilt hos fysioterapeut; behandling med nåler med strøm!