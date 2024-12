La oss starte med hovedårsaken(e). De kan grovt sett deles inn i følgende grupper: 1. For mye og for ensidig trening 2. Den forebyggende treningen samt styrketreningen 3. Valg av sko 4. Tilpasning av treningen i forhold til alder og skadehistorikk Feil: Stoppet ikke opp når symptomene kom, men kjørte på til skuta stod på tørt land For mye og for ensidig trening Det er nettopp denne uheldige kombinasjonen det i mitt tilfelle dreier seg om. Da satsing- og løpelysten for alvor kom i midten av mars, ble ambisiøse planer lagt. Her skulle det løpes. I ukene som fulgte løp jeg ca. 10 mil flere uker på rad fram mot Praha Halvmaraton. Etter dette løpet hvilte jeg kun en uke, før det var full rulle igjen med ca. 10 mil i uka. Slik fortsatte det utover sommeren og høsten. På et milløp i nærheten av Tromsø i august følte jeg toppformen var inne etter et godt løp der. Fram mot Drammen Halvmaraton i september gikk det fortsatt bra. Så begynte symptomene å melde seg. Det skal sies at jeg til en viss grad avlastet bena ved å gå på rulleski, men de kilometerne kom i tillegg til de jeg løp, de burde i stedet erstattet noen av løpekilometerne. Og som ikke det var nok; den forebyggende styrketreningen ble neglisjert i flere måneder! Amatørfeil! De forebyggende tiltakene og styrketreningen Det er skremmende lett å se seg tilbake og konstatere de feil man gjorde! Et enkelt tiltak for å forebygge skader, ville vært å hvile mer etter harde konkurranser. Dette gjelder både Praha, MSM, Nordkjosbotn og Drammen. Problemet er mangel på tålmodighet, å skynde seg langsomt! Men neida, her ble det kjørt på! Begrepet “å skynde seg langsomt” burde hengt som en plakat på veggene hjemme! En enda mer åpenbar feil/tabbe, var å sluntre unna den forbyggende styrketreningen. Denne treningen ble ikke neglisjert i 2023, og den sesongen unngikk jeg alle de problemene jeg nå sliter med. Styrketreningen hadde som formål å trene opp/vedlikeholde mobilitet i vitale deler av kroppen samt styrke og vedlikeholde kjernemuskulaturen. Amatørfeil!

Valg av sko

De nye superskoene har mange fordeler, det er det mye oppmerksomhet rundt. Men det er noen andre sider også ved de nye skoene som til nå ikke har fått så mye oppmerksomhet.. Det ene er at muskulatur i lår og hamstrings brukes mye mer. Det andre er at muskulaturen i leggene utnyttes i mye mindre grad enn i sko uten karbonplate. Over tid kan dette bli en særdeles uheldig kombinasjon, og problemet forsterkes dersom en kun bruker de nye skoene. Det må selvfølgelig tilføyes at vi alle er forskjellig “skrudd sammen” som det heter, noen tåler den nye skotypen bedre enn andre.

Konklusjonen framover for min del blir at bruken av løpesko med karbonplate kommer til å bli vesentlig redusert! Og de vil bli erstattet av den “gamle” typen sko, det vil si sko uten karbonplate!

Tilpasning av treningen i forhold til alder

Nå er vi inne på noe av det aller vanskeligste! Å tilpasse treningen til alder; hva betyr det i praksis? Om du er 50, 60 eller 70 kan du i hodet ditt fortsatt være 35 eller noe i den dur. Men faktum er at aldringsprosessen går sin gang, og det meste svekkes, sakte, men sikkert. Utfordringen er å omsette det opplagte til en fornuftig praksis. Det er noe som heter at for å vite hvor grensen går, må du tørre å tråkke over den!

Vel; det jeg med sikkerhet kan si, er at treningsplanen for 2025 kommer til å inneholde mer av noe, og mindre av noe sammenlignet med sesongene 2024 og 2023. Konkret betyr det mer variert trening, færre løpte kilometer og mer alternativ trening som rulleski, ellipse og vannjogging. Styrketreningen skal også få en sentral plass. Mindre risiko må tas!

Konkrete feil

Når symptomer melder seg, for eksempel hamstrings som begynner å verke og svi, er det sjelden lurt å bare kjøre på. Jeg gjorde nettopp det, og her sitter jeg. I ettertid ser man det hele i mye klarere lys. Gjort er gjort, spist er spist; framtiden ligger foran oss! Status pr. i dag når det gjelder skadesituasjonen

Hamstrings

19.oktober : Gate closed, full stopp, kunne ikke løpe en meter

13.november : Mølletest; stopp etter 100 meter

20.desember : En viss fremgang har det vært; denne uka 3 økter på 3 km. 9 km skremmer ingen, men det er 9 km mer enn 0 Ting har ikke gått på skinner i årets siste fire måneder, snarere tvert imot. Denne uka f eks løp jeg ni (9) km!! Det sier alt!

Ellipse, vannjogging, ski og andre ting har vært det jeg har bedrevet siden 19.oktober. Sene-problematikk og hamstrings har vært, og er fortsatt, problemet. Følgelig er jeg ikke i “relevant” trening, og dagene går. Det er 39 uker / 273 dager til Berlin Maraton. Nok tid sier flere, mulig de får rett. Men noen garanti kan de ikke gi. Ikke jeg heller.

Framover

Det er jul snart, og mye fri for folk flest. Men også mye mat og andre fristelser 😊. Kan være lurt å slippe seg litt ned i jula, samle krefter så å si og stille opplagt og fresh ved inngangen til det nye året. Og like over nyttår, lørdag 4.januar er det Mørketidsløpet i Tromsø med ca 2000 påmeldte. Jeg håper først og fremst å kunne fullføre mila, at kroppen tåler 10 km sammenhengende i “dorgefart”.