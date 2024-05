Fevik halvmaraton blev arrangeret den 27. april og mange fra nær og fjern startede halvmaratonsæsonen på den relativt hurtige og smukke rute i Fevik. Løbet starter med 1 km på Fevik stadion før der løbes ad fylkesvei 420 mod Grimstad efter rutens eneste egentlig stigning mellem 2 og 3 km er der dømt lidt asfalt og mest grus på cykelsti og nedlagt jernbane langs søen Rore. Ruten er en ud-hjem rute sådan at stigningen i begyndelsen bliver bliver til en bonus, når man er allermest træt. 5 km starter med 400 m på stadion før man følger halvmaratonruten indtil Strand hotel. Her tager 5 km-løberne promenaden tilbage til havnen og via lidt bakker og skov kommer de tilbage via Skudeveien og Jordene til stadion. Der var mange gode tilbagemeldinger på ruterne, hvoraf halvmaraton er kontrolmmålt. Halvmaraton og 5 km startede samtidigt, mens børneløbets 53 deltagere løb en omgang på stadion 20 minutter før de voksne. Resultatlisterne kan ses her:

Fevik stadion i strålende solskin dannede en fin ramme om start og mål for alle distancer, og vaflelsalget var upåklageligt til tilskuerne, mens løberne var ude på ruterne omkring Fevik (foto: Leander Rudsli).



101 forventningsfulde halvmaratonløbere kort tid før start (foto: Leander Rudsli).



Arrangørens Henrik Kofoed Nielsen fyrer startpistolen af samtidig med, at nærmest alle starter tiden på deres løbeur. Bemærk fotografen har fanget flammerne fra startpistolen (foto: Leander Rudsli).



101 løbere i gang med 1000 m på stadion før udløb (foto: Leander Rudsli).



Allerede efter 550 m kan man begynde at se slutresultatet. 318 Marcus Gill blev nr. 2 på 1,14,24. Jarek Sosin (249) blev nummer 4 på 1,15,34, mens (389) Sigurd Sortland blev nr. 6 på 1,18,58 (foto: Leander Rudsli)



Sandre Mørk Holte (292) trækker hovedfeltet frem. Hun kom selv i mål på 1,39,09 (foto: Leander Rudsli)



Harald Sauvik løb 5 km på 28,47 og udtrykte bagefter stor tilfredshed med ruten selvom variationen også betød bakker. Solveig Pihlfeldt Haugen bagved fulgte Harald og løb i mål præcis et minut efter haren Harald. (foto: Leander Rudsli)



Efter 1,5 km passeres Strandsvingen, hvor (355) Sjur Brændeland og (321) Fredrik Skatland, som fik henholdsvis 1,48,01 og 1,49,14, ser ud til at nyde omgivelserne (foto: Leander Rudsli)



Leif Markseth i M65-69 følges af 39 år yngre Morten Stave Aanensen, som kom i mål på 1,48,20, mens Leif selv fik 1,56,35 (foto: Leander Rudsli)



Amanda Stavøy (300) beholdt sit lille forspring til Randi Hegland (299). Der skilte kun 17 sekunder i mål. Amanda fik 1,57,11 mens Randi fik 1,57,28. (foto: Leander Rudsli)



Roman Slobodchikov lagde forsigtigt ud med et stort smil, senere kom der mere fart på og mål blev nået på 1,53,56 (foto: Leander Rudsli)



Aron Haile Tesfamichael førte fra start til mål, som han nåede i imponerende 1,13,38 et lille minut foran nummer to Marcus Gill (foto: Leander Rudsli)



Ung og gammel bogstaveligt, men begge løb på imponerende tider på fjerde- og femtepladsen. Unge Håkon Auale Lundvall, født 2009 løb ind på 1,17,43, mens erfarne Jarek Sosin født 1968 løb på 1,15,34 (foto: Leander Rudsli)



Torstein Mjøs, Grimstad løpeklubb (336) bliver skygget af Jan Askland, Kristiansand løpeklubb. I mål skilte kun 8 sekunder til fordel for skyggen, som fik 1,23,54 mens Torstein fik 1,24,02 (foto: Leander Rudsli)



Silje Røynstrand var helt suveræn hos damerne med tiden 1,24,43 som også betød, at hun var nummer 9 i mål af alle. Her følges hun af Rune André Evensen Flekkefjord IF, som fik 1,27,53 (foto: Leander Rudsli)



Fredrikstads Jørn Espen Nilsen fik 1,26,34 (foto: Leander Rudsli)



Her er toget godt i gang og alle vognene kom i mål indenfor 23 sekunder. Rækkefølgen i mål var (316) Bjørn Knutson 1,29,02, (347) Håvard Vad Petersson 1,29,17, (342) Gaute Kilen 1,29,21 og endelig (317) Yngve Vetrhus 1,29,25 (foto: Leander Rudsli)



Wiggo Nordheim i flot stil, som fik ham i mål på 1,36,33 (foto: Leander Rudsli)



Damernes nummer tre i fin stil: Suniva Volden løb ganske afslappet ind til 1,32,54.(foto: Leander Rudsli)



Henrik Jordtveit have kræfter til et smil på vej mod 1,38,56 i mål (foto: Leander Rudsli)



Her en samlet trop, som holdt godt sammen helt til mål, bortset fra Marius Normann (320) som med 1,35,42 klarede at få et forspring på godt tre minutter til Sandra Mørk Holte 1,39,09, Ole Jørgen Andresen (284) 1,39,13 og Preben Rugholm (250) 1,39,51 (foto: Leander Rudsli)



Løbeglæde her personificeret af Lise Grønskar, som fik 1,55,43 (foto: Leander Rudsli)



Løbsglæde 2: Marte Nyheim 1,52,44 fra Grenland slow runners. Nok ikke akkurat "slow"(foto: Leander Rudsli)



En fuldt koncentreret Frank Olsen løb på 1,57,27, og var allerede en uge senere var parat til en 5.000 m i løbestævnet på Fevik stadion (foto: Leander Rudsli)



Anne Gorman fører an foran Fredrik Emil Borøy og Jon Olav Torp. Anne var den eneste som kom under to timer med tiden 1,57,44,mens Jon Olav fik 2,00,18 og Fredrik udgik.(foto: Leander Rudsli)



Christian Svalestuen i afslappet stil på vej mod 1,58,35 (foto: Leander Rudsli)



Therese Holskog beholdt optimismen og fuldførte med tiden 2,23,07 (foto: Leander Rudsli)





Silje Sørgaard i fin stil med medbragt væskeforsyning løb i mål på 2,16,39 (foto: Leander Rudsli)



Sigurd Sortland benytter sig af arrangørens udsatte væske ca. hver femte km, her ved vendepunktet. Sigurd brugte ikke meget tid på at drikke med tiden 1,18,18 (foto: Lasse Thesbjerg Andersen)



Dame nummer 2 Hilde Bergh Madsen i fin stil 400 m fra mål. Hendes tid blev flotte 1,28,47 (foto: Leander Rudsli)



Bragdpokalerne fra den lokale avis Grimstad adressetidende gik til løbets ældste deltager Kjell Moen født 1945, som løb på imponerende 2,01,33 i M75-79 og Silje Røynstrand som vandt dameklassen på 1,24,43 (foto: Henrik Kofoed Nielsen)

5 km

nr. Navn Klub Født Klasse Tid 1 Svein Olav Krakstad Grane Friidrett 1981 M40-44 17,48 2 Michael Bothne Bleika 2002 M20-34 18,45 3 Frida Reiersølmoen Kristiansand Løpeklubb 1994 K20-34 18,51 4 Eirik Mosberg Pedersen 1991 M20-34 19,09 5 Fredrik Stahl Sørensen 1989 M35-39 19,22 6 Jan Kenneth Stavenes Kristiansand løpeklubb 1976 M45-49 22,01 7 Anna Sofie Lindvik Hoff 1998 K20-34 22,48 8 Jenny Mathilde Lien 1999 K20-34 26,29 9 Harald Sauvik 1969 M55-59 28,47 10 Solveig Pihlfeldt Haugen 1992 K20-34 29,47 11 Thor Bleika 1964 M60-64 29,48 12 Anna Emilie Olstad Petersson 2011 K15-19 32,08 13 Charlotte Høyum Fredrikstad Idrettsforening 1986 K35-39 32,21 14 Ole Georg Heen 1962 M60-64 32,48 15 Inger Olstad Omnes 1988 K35-39 32,58 16 Amalie Nesset Stavenes 2010 J15-19 34,35 17 Kaili Gago Turpin Arendal Triatlonklubb 2006 J15-19 46,06 18 Lars Try Tvedestrand friidrett 1956 M65-69 58,50

Halvmaraton