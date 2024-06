KONDISBLOGGERNE

Se alle blogginnlegg fra Siri



Siri Slotterøy Johnsen er ambassadør i Kondis. Som ambassadør har hun anledning til å tilby alle som bruker hennes ambassadørkode når de melder seg inn i Kondis, 100 kroner i rabatt på innmeldingsavgiften. Siri sin ambassadørkode er 115.

Pokalene ble bestilt tidlig denne uken, og allerede torsdag hadde de kommet på posten. Det var både en lettelse og veldig imponerende. Takk til leverandør Trofe på Lillehammer. Vennlig og serviceinnstilt bedrift, Alan på Lillehammer leverte til gull! Årets pokaler var med rosa farge, jeg var spent på mottakelsen den ville få blant de yngste. Vi har hatt “gull” og “sølv”, rød og blå. Det er alltid lange lengtende blikk mot premiebordet før start.



Pokaler på plass. (Foto: Siri S. Johnsen)



Fra kl 11 kunne de påmeldte hente sine startnummer, og det var også mulig med etteranmelding. Saft og kakebordet ble bemannet noe senere, trykket der kommer jo ikke før etter første pulje har kommet i mål. Det er gull verdt med gode hjelpere her altså! Tusen takk til Asta, Sara og Paz i sekretariatet og Ingunn, Lisa, Elise og Martine på saft/kakebordet. Jeg fikk rekruttert Marte inn til premieutdeling, det er en veldig hyggelig jobb! Jeg tror forsåvidt alle “jobbene” er veldig hyggelige på Gaustadløpet, og flere har bidratt mange år og er blitt veldig rutinerte og gode. Forberedelsene ute begynner allerede kl 8 på morgenen med løypemerking, og så går det slag i slag med rigging av bord (takk til 3T: Terje, Thomas og Truls!), logistikk NM, utpakking av pokaler og ting jeg har glemt, fylling av vannkanner hører også til. Takk til Alice for harejobb på de tre første startene. Takk til Stian for kildesortering i etterkant. Takk til min egen Stian for små og store bidrag hele den siste uken med startnummer og tusen småting. Stor takk også til fotografer Silje, Asta og Martine. Har du blinkskudd du vil dele, ta kontakt!





(Foto: Siri S. Johnsen)

En ekstra takk til de mange bakerne som meldte seg: Janne, Ingunn, Sara, Linn, Pia, Svanhildur, Lisa, Anne og Birgitte. Vrikelig bra innsats:-) Det er mange å takke, som betyr at det er mange som bidrar! Takk også til gjengen med kritt som farget asfalten med heiarop og andre oppmuntrende ord! Til sist en takk til premiesponsor run4.no, steigensokkene var populære! Husk rabatten på 20% ut juni.



Barneløpene

Kl 12 er første start, da skal de aller minste (født 2021-2024!) ut på en minirunde. Ikke alle er på egne bein her, men en skal tidlig krøkes har jeg hørt. Totalt var det 22 påmeldte og 5 etteranmeldte i denne yngste klassen.





Årets yngste deltaker. (Foto: Siri S. Johnsen)



Et kvarter senere var årskullene 2018-2020 klare, disse løper en runde i det som kalles barneløypa, som på ca 500 m. Her var det hele 42 påmeldte og 5 etteranmeldte. De var svært ivrige etter å komme i gang med løpinga, og røyk på 2-3 tjuvstarter før de kom seg korrekt avgårde! Tempoet ut fra start er det man kaller suicide pace.



Startfelt pulje 1/2. (Foto: Siri S. Johnsen)





Mål pulje 1/2. (Foto: Siri S. Johnsen)



Neste starter er ca 12:30 og for kullene 2016-2017, som er 7-8 åringer. De løper samme løype som forrige start, men enda raskere og disse er mer erfarne Gaustadløpere! 29 påmeldte og 3 etteranmeldte. Samtidig med at denne puljen starter ble det også tid for gjennomløping av “den lange”. Det er vel anvendt tid å løpe gjennom på forhånd.

Siste “barnepulje” startet ca 12:45, for årskull 2013-2015. De skal ha to runder i barneløypa, som opptrapping til de endelig blir gamle nok for å løpe “den lange” med de voksne. At distansen er doblet for disse legger selvsagt ingen demper på åpningsfarten. Tvert i mot. Det er nesten så fort ut av blokkene at man mistenker noen foreldre har satt opp en spurtpremie 100 meter lenger fremme. Det er i alle fall bra fres og litt alvor i blikkene. 26 påmeldte og 2 etteranmeldte her.





Dobbel dose barneløype på disse er endelig i gang! (Foto: Siri S. Johnsen)



Kl 13 går endelig siste start for dagen, “den lange”. Ingen distanser er faktisk lange på Gaustadløpet, her er det sprint for alle penga. Den siste distansen er på 1,5-1,6 km, men det er ingen grunn til å ta lett på oppgaven for her er det sti og seige bakker som venter. Men også nydelige omgivelser i Gaustadskogen. Feltet er alvorstungt, “blek, men fattet” er riktig betegnelse på gjengen. Her er det 2012 og eldre som starter, i skjønn forening. 35 påmeldte (21 voksne og 14 barn) samt 5 etteranmeldte (4 voksne, 1 barn). Åpningsfarten står ikke tilbake for noe her heller, mye testosteron i første rekke; det er viktig å markere seg her! Eget stravasegment er opprettet for denne løypa, så null problem at arrangør ikke står for tidtaking og resultatlister.

1: Endelig blåst igang. 2: Siste purt inn til mål nederst i akebakken, Maria først med menn på slep. (Foto: Siri S. Johnsen)





Topp 3 på den lange:Marte, Maria, Trine. (Foto: Siri S. Johsen)





Topp 3 på den lange: Jan, Håkon, Knut Olav. (Foto: Siri S. Johnsen)



Mellom alle disse startene er det premieutdeling, saft og kaker til de som har fullført. Det er masse heiing i gatene våre og det er fint å se folk kose seg sammen i akebakken også på sommeren. Jeg blir veldig glad for å se at så mange kommer hit, og at alle synes å ha det fint. Særlig de minste barna uttrykker mye glede , og det er lite fokus på hvem som “vinner” og hvem som ikke gjør det. Alle løper med startnummer 1 og alle får samme premie, med unntak av de voksne som i år kjempet om Steigensokker fra run4.no til de tre første i mål begge kjønn.



Pokalen falt i smak. (Foto: Siri S. Johnsen)





Ingenting å si på kake- og saftbordet! (Foto: Siri S. Johnsen)