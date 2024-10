KONDISBLOGGERNE

Se alle blogginnlegg fra Rolf For meg har ferie vært synonymt med fokus på trening det meste av mitt yrkesaktive liv, men denne ferien var en helt ny opplevelse for en "ung og lovende" 64-åring.

Jeg hadde i utgangspunktet planer om å ta turen i mars, men den ble fullbooket før jeg fikk bestemt meg for å bli med på løpeuka som jeg har lest så mye om de ca. ti årene Kondis har arrangert løpeuker både vår og høst på Algarvekysten.

Morgenjoggen i soloppgangen klokka halv åtte var bare magisk.

Treningscamp er for øvrig en mer dekkende betegnelse enn løpeuke siden det er et bredt spekter av aktiviteter å velge mellom. Kondis stiller med et stort antall trenere/løpeguider på de forskjellige øktene, og for meg og de fleste andre var det løpeprogrammet som satte dagsorden de sju dagene. Det manglet imidlertid ikke på muligheter for å trene allsidig i treninsgcampen som arrangeres i nært samarbeid med turoperatøren Springtime. Det var også muligheter for å delta i uke 42 hvor det var løpere knyttet til Stockholm Maraton som stod for opplegget og som visst nok er litt mer spisset mot maraton-trening.

Jeg hadde på forånd vært med på en rekognoseringstur med et par nye Kondistrenere i pinsen i fjor og hadde blitt litt kjent og visste hva jeg gikk til. Den gangen slet jeg med høy puls i varmen, og jeg var derfor ganske spent på hvordan jeg ville takle en hel uke med mye trening. Bortsett fra noen varme somre her hjemme, kan jeg ikke akkurat si at jeg er særlig vant, eller aklimatisert, til trening i varmen. Faktum er at jeg var på min første og eneste sydenferie på Rhodos i 1987...

For min del passet det derfor godt at det var "god norsk sommer-temperatur" på Algarvekysten denne uka med litt over 20 grader. Frykten for varmen skulle derfor vise seg ubegrunnet, og med litt "vestlandsvær" med vind og regn forble pulsen normal - helt til jeg pådro meg en forkjølelse nest siste dagen slik at selve finalen, Kondisløpet, ble en lidelse som jeg helt klart burde stått over.

Kondisløpet i bløtt og perfekt løpevær ble en 5 km lang lidelse pga. forkjølelsen.

Kontrasten fra dagen i forveien ble derfor stor da vi ble busset en drøy time vestover og fikk en 12 km lang og spektakulær "kystøkt" i "Seven Hanging Valleys" som endte i feriebyen Carveiro. Jeg har jo løpt mye i skogen og på fjellet, men aldri i et sånt kystlandskap med grotter og stupbratte klipper. Her måtte man følge med hvor man satte beina selv om alle farlige partier var godt sikret. Det ble nok campens høydepunkt for meg og mange andre.

Kystøkta serverte majestetiske øyeblikk....

..i spektakulær natur...

..i hyggelig selskap!

I tillegg er det verdt å trekke fra "fjelløkta" i Odeleite ca. 20 km nord for hotell Dunamar som er basen til Springtime. Her ble vi tilbudt en variert tur på 10 eller 14 km som også kunne forlenges til en real langtur ved å løpe "hjem". Det lengste alternativet stod jeg over med tanke på at maratonbeina mine skulle få best mulig utbytte av ukas tre kvalitetsøkter, fartsleken i skogen, baneøkta og det avsluttende Kondisløpet på 5 km.

Pust i bakken og påfyll på fjelløkta i området rundet Odelite.

Baneøkta med denne spreke gjengen ble den hardeste - og beste økta.

Med unntak av det uhøytidelige løpet dagen før hjemreisen hvor jeg følte jeg pustet gjennom et sugerør, var jeg godt fornøyd med hvordan beina og kroppen responderte på minst to daglige økter. Fasiten ble 95 km og 10 timer løping samt vel fem timer med diverse andre aktiviteter på de sju dagene. Det er ikke sikkert alle vil bruke begrepet ferie om det, men for meg var det i alle fall en svært oppbyggende uke på flere måter. At jeg kom hjem tre kilo tyngre enn da jeg dro forteller vel også sitt?

Morgenjoggen på stranda med soloppgangen midt i mot som førsteøkt var også en opplevelse for en landkrabbe som har sett mest skog og vidder i sitt liv. Man får ekstra god matlyst på frokosten av slikt. Noen dager ble morgenjoggen avsluttet eller erstattet med yoga. Det burde nok vært fast innslag i hverdagen for denne stive skrotten. Her ble jeg også minnet på å puste og jobbe med mobilteten mer enn bare noen minutter etter løpeturen.

“Rørlighet” i soloppgang for en morrastiv kropp.

Jeg er ikke laget for strandliv eller steiking ved poolen, men kjedet meg ikke ett sekund. Det ble god tid til til å prøve ut andre typer økter som bl.a. crossfys, ministrikk og aquajogg. Det var også en rekke felles styrkeøkter og diverse rytmiske aktivitetet, for ikke å glemme Kondis Games/Mesternes Mester-lagkonkurranse med litt uvante fysiske utfordringer kreativt satt sammen av Kondistrenerne våre. Gjett hvem som var med på vinnerlaget "Team Inni Gran-skauen" - og hvilken Kondistrening som var sterkest representert på det femmannslaget?

Sist men slett ikke minst må jo det sosiale nevnes ved å delta på en camp som Kondisuka er. Jeg kjente riktig nok noen få fra før, men reiste alene med et åpent sinn for å kose meg og bli kjent med folk. Der må jeg si forvetningene innfridde og litt til. Her var det folk både over og under min egen unge alder med mye av den samme motivasjonen som meg selv - og da må det jo bare bli bra. Like barn leker best, gjelder også for oss som fortsatt leker i voksen alder! Tenk å få lov til å "nerde" ei hel uke om felles interesser. Det være seg løpesko, pulsklokker, treninsgprinsipper eller ganske så ufaglige ting på after-run.

"Monte Gordo made me great again!"

Takk for minnerike dager til hele den gulkledde Kondisgjengen i uke 41/2024 - og ikke minst til alle de blåkledde Kondistrenerene som sørget for at vi ikke hadde et kjedelig øyeblikk!

PS! 22.-29. mars 2025 går neste Kondistur til Monte Gordo og påmeldingen er allerde åpen!