Ukene 39 og 40

Så flott at du fortsatt henger med! Det er jeg veldig glad for! Hytteplanmila som går lørdag 19.oktober nærmer seg nå, og det er fint! Å konkurrere er høydepunkter! Ukemålet for uke 39 var å gjenoppta normal trening. Det lyktes ikke helt pga alvorlig sykdom og død i nærmeste familie da min mor gikk bort i en alder av 92 år ☹. Men sånn er livet, og døden er en del av det.

En treningsuke begynner med å stå opp om morran. Jeg så forleden en annonse for ei bok som general Robert Mood har skrevet; «Kunsten å stå opp om morgenen». Hans bok handler om det norske Forsvaret, det gjelder selvfølgelig der også. Men ikke bare der; «å ha morran med seg» er viktig! Du får mer ut av dagen, og både lyset og stillheten er spesielt om morran. Da jeg ble pensjonist i 2017, og skulle bli løper på heltid, bestemte jeg meg for en ting; å stå opp samtidig med min kone som var, og fortsatt er, i fullt arbeid. Klokka ringer 0620, og da er det opp å stå.

Ukemål uke 39: Gjenoppta normal trening

I ukene etter mammas bortgang ble livet i stor grad preget av det som naturlig følger i kjølvannet av en slik hendelse, men samtidig er det også slik at «life goes on», og det må det gjøre. Allikevel skal jeg innrømme at jeg gråt mye på de løpeøktene der jeg var alene, der tankene kom og gikk og minnene fra et langt liv med mamma strømmet gjennom hodet som en film. Da var det fint å løpe alene. Løpeøktene ble en måte å bearbeide sorg og savn etter et menneske som i stor grad har formet meg som menneske, og også påvirket innholdet i mitt liv.

Uke 39 er bare en av mange uker. Ukene kommer og går, og en måte å skille de litt fra hverandre treningsmessig, er å gi de et terningkast fra 1 – 6. Jeg begynte med det fra Uke 1 i år, og de første 3-4 mnd var gjennomsnittet 3.5 som må sies å være lavt. Ukene varierte fra 2 til 5 (0 ved sykdom). Snittet på 3.5 var i begynnelsen av april, mens det hittil i år er på 4. Det forteller at kvaliteten på øktene over tid har hatt en positiv utviklingen. Det har også formutviklingen vært slik at sammenhengene harmonerer bra!

Uka startet med to rolige økter mandag. Lite fres i kroppen selv om ettermiddagsøkta føltes litt bedre enn morraøkta. Tirsdag den første intervalløkta på flat asfalt etter Drammen. På denne økta kjente jeg godt at hamstrings ikke er i vater. På tide å komme seg til akupunktør! Akupunktøren stod klar allerede dagen etter og plasserte nålene sine på utvalgte punkter mens jeg lå på benken hans og lignet mer og mer på et piggsvin. Kjetil Paulsen er en dreven kar i faget, og en jeg har benyttet i mange år. Det blir nok flere behandlinger hos han.

Onsdag var jeg ikke veldig motivert selv om sola skinte og nysnøen lå som et sjal på de høyeste fjelltoppene. Løsningen ble en halvannen times økt på rulleski, kanskje årets siste. På ettermiddagen løp jeg en rolig 9 km med altfor høy puls. Må hvile i morgen på formiddagen, pulsen må ned, tenkte jeg.

Det går ikke akkurat på skinner i den tredje uka etter Drammen Halvmaraton.

Fredagen gjorde jeg noe jeg fant på i høst, noe jeg har kalt «Fredagstrippelen». Den innebærer kort fortalt tre ulike økter som i sum tar ca 2 timer, og som denne fredagen bestod av en time på treningsstudio (ulike øvelser for kjerne, mobilitet og hamstrings), 30 minutter i klatreveggen og 1000 meter svømming. I sum ganske allsidig og fin trening for hele kroppen.

Planen på langturen lørdag var innlagt 3 x 10 min i maratonfart og 5 min moderat løpepause, (ca 5-blankfart), til sammen 40 minutter. Det gikk IKKE bra! Pulsen gikk i taket (sone 4!) og jeg kjente meg dødssliten etter drag nr 2 og stod over det siste ☹. Høstens verste løpeøkt; hva er det som skjer?

Søndag hviledag - ikke fordi jeg er spesielt religiøs, men fordi jeg har funnet ut at det er bra for kroppen og overskuddet, både fysisk og mentalt.

Uka under ett:

Kroppen er ikke i vater, det lugger både her og der. Det ene er en gammel kjenning; hamstrings som ynker seg på de fleste av løpeøktene. Kan akupunktur utgjøre en forskjell? Eller er det øvelser? Eller helst en kombinasjon? Tiden vil vise!

Noe som bekymrer mer, er smerten over kneet. Hva pokker er det for noe? Har vært plaget i 3-4 uker nå, og smerten er konstant, mest når jeg holder meg i ro, hviler eller sover. Har bestilt time hos naprapat for å få stilt en mer presis diagnose. Det pussige er at smerten nesten forsvinner når jeg løper, og heller ikke plager meg etter øktene!?

Ukemål for Uke 40: En normal treningsuke, eller …?

Ved inngangen til Q4 – årets siste kvartal, er det naturlig å spørre seg selv hvor en står i forhold til det langsiktige målet. Det er riktignok lenge til maraton i Berlin, men det er avgjørende at man beveger seg i riktig retning, at utviklingen er positiv. Halvmaraton i Drammen skulle gi et svar, men det gikk ikke som forventet. Hytteplanmila om noen få uker blir neste mulighet. Ikke lenge til det nå!

Allikevel, man kan planlegge og tenke framover så mye en vil, men dersom kroppen ikke vil være med på leken, står du der med skoa i handa og ser drømmene forsvinne i tåka! Kjenner jeg er veldig negativ nå og tenker «worst case». Den rasjonelle delen av hjernen sier at det er altfor tidlig å konkludere med noe som helst, og at det helst vil gå bra. Problemet er at den rasjonelle delen ikke er alene, den har en halvbror som heter den emosjonelle delen, og den delen gjør ofte mye ut av seg!

Hytteplanmila om 3 uker – er det krise nå?

Tja, krise er å ta hardt i, men jeg føler meg verken i rute eller ovenpå, mer trøtt og sliten enn noe annet. Grep må tas, og de grepene skal jeg diskutere med coachen min Eirik Haugsnes i morgen. Det som kan være aktuelt med utg.punkt i en mental og fysisk slitenhet, er en superlett uke 40 for å få overskudd og løpeglede tilbake. Dersom dette gir ønsket resultat, blir det å kjøre på igjen i uke 41 for deretter å roe ned igjen (lade opp) den siste uka før Hytteplanmila.

I det neste innlegget, som kommer søndag 6.oktober, kan du lese om treningene i uke 40 (evaluering) samt den planlagte treningen for uke 41