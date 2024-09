.....Det er forresten ikke mange som har klart det i verden for øvrig heller. Jeg fyller 70 i februar 2025. Nå vet du hva målet for prosjektet er!

En ting er å sette seg et mål, noe helt annet er å gjøre det som må til for å nå målet. Motivasjon er kanskje det aller viktigste! Er du motivert til å legge ned det som kreves av arbeid og prioritering? Orker du dag etter dag å følge et treningsprogram som skal føre deg til målet? Orker du gjennom (den lange) vinteren å stå opp om morran og gjøre jobben? Hvis ikke nås i hvert fall ikke målet!



Hva må til?

Da jeg bestemte meg for dette målet, kontaktet jeg Eirik Haugsnes og la prosjektet fram for han. Eirik er en erfaren mann, både når det kommer til ski, løping og trening. I tillegg er han utdannet fysioterapeut. Spørsmålet jeg stilte han var å bli min coach i tiden framover mot maraton i Berlin i september 2025. Det sa han «ja» til og dermed var vi i gang. Vi møtes regelmessig, vurderer og evaluerer, legger planer for testing, framdrift osv. Med han på laget føler jeg å være ett steg nærmere målet.

Så var det treningen da. Coachen sier: «Du må for det første legge om treningen noe i retning mer kupert/terreng. For det andre må du kanskje øke den totale treningsmengden noe og for det tredje må du sannsynligvis øke intensiteten noe i deler av treningen, altså trene litt hardere. I tillegg må det settes milepæler framover der utviklingen avleses (puls, fart, laktat osv.)»

Ja vel, det er altså det som må til. Og kanskje litt mer!? Det vil tiden vise. Her vil du kunne følge med treningen og utviklingen fra uke til uke. Innleggene framover vil inneholde:

a) en evaluering av treninga som ble gjennomført den aktuelle uka og

b) planen for neste uke og

c) resultater fra konkurranser jeg deltar på og

d) rapporter fra treningsleire som skal gjennomføres i tiden som kommer



Men aller først; hva har skjedd i år fram til nå?

Mye er gjort i vår/sommer for å gjøre grunnlaget så godt som mulig for å jobbe videre de neste 365 dagene. Sesongen startet ikke bra; Praha Halvmaraton 6. april 2024 ble en stor skuffelse, veldig stor. Jeg kom i mål på 1.32 som er ca 7 minutter saktere enn på Drammen Halvmaraton et halvt år tidligere! Så kan jeg (bort)forklare resultatet med brostein i traseen og 30 grader i skyggen, men det blir en mager trøst. Sannheten er at formen ikke var bedre!

Neste løp var halvmaraton på MSM i Tromsø, og her ble resultatet 1.29 i en noe mer krevende trasé enn Praha. Tiden er fortsatt altfor dårlig, men i det minste fremgang. Og fremgang er alltid en inspirasjon.

En “testmil” er også løpt, den 23. august i ei flat løype ikke langt fra Tromsø, nærmere bestemt Nordkjosbotn. Dette løpet ga gode svar da kroppen responderte godt på treningsarbeidet som er lagt ned. Tiden 38.45 er noe av det bedre jeg har gjort de senere årene. Det lovet bra for løpet i Drammen to uker sendere

På halvmaraton i Drammen 8. september hadde jeg store forventninger til en bedre sluttid enn i Tromsø, ja ned mot 1.24 - 1.25 på en god dag. Med et slikt resultat ville fremgangen være betydelig, og på nivå med formen i september 2023 da jeg løp der på 1.24.53.

Slik skulle det ikke gå i år! Etter å ha løpt ca 500 meter fikk jeg magekrampe og måtte gå et minutt eller to før smertene ga seg og jeg kunne løpe videre. Det ble en stresset start, og løpet ble ikke som forventet. Jeg kom i mål på 1.27.28 – ikke akkurat det jeg hadde håpet og trodd på.



Drammen halvmaraton gikk ikke som ønsket. (Foto: @rundrm.no / Samuel Hafsahl)

Men det går alltid et tog, og det neste, Hytteplanmila, går 19. oktober på Hole. Målet her blir å løpe minst like bra som på Nordkjosbotn, noe rundt 38.30. Men før den tid skal det trenes!

I det neste innlegget kan du lese om treningene i uke 37.